Apple Music révèle le Top 10 de son classement des 100 meilleurs albums de tous les temps

Le décompte des 100 meilleurs albums de tous les temps d’Apple Music s’est achevé hier avec la révélation très attendue du Top 10, et The Miseducation of Lauryn Hill est couronné numéro 1.

Après avoir appris la nouvelle, Lauryn Hill a déclaré à Apple Music : “C’est ma récompense, mais c’est une histoire riche et profonde, qui implique tant de personnes, tant de sacrifices, tant de temps et tant d’amour collectif.”

Le premier – et unique – album studio solo de Lauryn Hill a créé un séisme en 1998 : un regard étonnamment cru et profond d’une des plus grandes stars du moment sur l’époque. Un talent unique dont l’inspiration et l’innovation résonnent à travers les décennies. Lauryn Hill a produit une œuvre suffisamment cohérente pour remodeler la culture et inscrire sa créatrice au panthéon.

“Cet album ne résonne pas seulement auprès des gens qui l’ont écouté à sa sortie et qui continuent de le chérir. Il n’a pas pris une ride. En fait, plus on l’écoute, plus il semble frais et actuel… Beaucoup de jeunes artistes l’écoutent et il devient une partie de leur ADN artistique. Il les inspire et les influence… Il est intemporel” déclare Zane Lowe, directeur artistique et animateur phare d’Apple Music.

Le Top 10 :

The Miseducation of Lauryn Hill, Lauryn Hill Thriller, Michael Jackson Abbey Road, The Beatles Purple Rain, Prince & The Revolution Blonde, Frank Ocean Songs in the Key of Life, Stevie Wonder good kid, m.A.A.d city, Kendrick Lamar Back to Black, Amy Winehouse Nevermind – Nirvana Lemonade – Beyoncé

Les 100 meilleurs albums d’Apple Music constituent un classement moderne des meilleurs albums, élaboré par l’équipe d’experts d’Apple Music, en collaboration avec une sélection d’artistes, d’auteurs-compositeurs, de producteurs et de professionnels de l’industrie. Cette liste est un parti pris éditorial, elle est totalement indépendante des chiffres de streaming sur Apple Music – une lettre d’amour aux albums qui ont façonné la musique.

Pour célébrer l’événement, Zane Lowe et Ebro Darden d’Apple Music se sont retrouvés autour d’une table avec le producteur légendaire Nile Rodgers et l’artiste et productrice Maggie Rogers, nommée aux Grammy Awards, pour partager leurs réflexions sur ce classement lors d’une table ronde diffusée en vidéo sur Apple Music ici : music.apple.com.

La liste complète :

• 100: Body Talk – Robyn

• 99: Hotel California – The Eagles

• 98: ASTROWORLD – Travis Scott

• 97: Rage Against The Machine – Rage Against The Machine

• 96: Pure Heroine – Lorde

• 95: Confessions – USHER

• 94: Untrue – Burial

• 93: A Seat at the Table – Solange

• 92: Flower Boy – Tyler, The Creator

• 91: Listen Without Prejudice Vol. 1 – George Michael

• 90: Back in Black – AC/DC

• 89: The Fame Monster (Deluxe Edition) – Lady Gaga

• 88: I Put a Spell on You – Nina Simone

• 87: Blue Lines – Massive Attack

• 86: My Life – Mary J Blige

• 85: Golden Hour – Kacey Musgraves

• 84: Doggystyle – Snoop Dogg

• 83: Horses – Patti Smith

• 82: Get Rich or Die Tryin’ – 50 Cent

• 81: After the Gold Rush – Neil Young

• 80: The Marshall Mathers LP – Eminem

• 79: Norman F Rockwell! – Lana Del Rey

• 78: Goodbye Yellow Brick Road – Elton John

• 77: Like A Prayer – Madonna

• 76: Un Verano Sin Ti – Bad Bunny

• 75: Supa Dupa Fly – Missy Eliott

• 74: Downward Spiral – Nine Inch Nails

• 73: Aja – Steely Dan

• 72: SOS – SZA

• 71: Trans-Europe Express – Kraftwerk

• 70: Straight Outta Compton – N.W.A

• 69: Master of Puppets (Remastered) – Metallica

• 68: Is this It – The Strokes

• 67: Dummy – Portishead

• 66: The Queen Is Dead – The Smiths

• 65: 3 Feet High and Rising – De La Soul

• 64: Baduizm – Erykah Badu

• 63: Are You Experienced? – The Jimi Hendrix Experience

• 62: All Eyez on Me – 2Pac

• 61: Love Deluxe – Sade

• 60: The Velvet Underground and Nico (45th Anniversary Edition) – Velvet Underground & Nico

• 59: AM – Arctic Monkeys

• 58: (What’s The Story) Morning Glory – Oasis

• 57: Voodoo – D’Angelo

• 56: Disintegration (Remastered) – The Cure

• 55: ANTI – Rihanna

• 54: A Love Supreme – John Coltrane

• 53: Exile on Main Street (2010 Remaster) – Rolling Stones

• 52: Appetite for Destruction – Guns ‘N Roses

• 51: Sign O’The Times – Prince

• 50. Hounds of Love (2018 Remaster) – Kate Bush

• 49. The Joshua Tree – U2

• 48. Paul’s Boutique – Beastie Boys

• 47. Take Care (Deluxe Version) – Drake

• 46. Exodus ((2013 Remaster) – Bob Marley & The Wailers

• 45. Homogenic – Björk

• 44. Innervisions – Stevie Wonder

• 43. Remain in Light – Talking Heads

• 42. Control – Janet Jackson

• 41. Aquemini – Outkast

• 40. I Never Loved a Man the Way I Love You – Aretha Franklin

• 39. Illmatic – Nas

• 38. Tapestry – Carole King

• 37. Enter the Wu-Tang (36 Chambers) [Expanded Edition] – Wu-Tang Clan

• 36. BEYONCÉ – Beyoncé

• 35. London Calling – The Clash

• 34. It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back – Public Enemy

• 33. Kid A – Radiohead

• 32. Ready to Die (The Remaster) – Notorious B.I.G.

• 31. Jagged Little Pill (Remastered) – Alanis Morissette

• 30. WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? – Billie Eilish

• 29. The Low End Theory – A Tribe Called Quest

• 28. The Dark Side of the Moon – Pink Floyd

• 27. Led Zeppelin II – Led Zeppelin

• 26. My Beautiful Dark Twisted Fantasy – Kanye West

• 25. Kind of Blue – Miles Davis

• 24. The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars (2012 Remaster) – David Bowie

• 23. Discovery – Daft Punk

• 22. Born to Run – Bruce Springsteen

• 21. Revolver – The Beatles

• 20: Pet Sounds – The Beach Boys

• 19: The Chronic – Dr. Dre

• 18: 1989 (Taylor’s Version) – Taylor Swift

• 17: What’s Going On – Marvin Gaye

• 16: Blue – Joni Mitchell

• 15: 21 – Adele

• 14: Highway 61 Revisited – Bob Dylan

• 13: The Blueprint – JAY-Z

• 12: OK Computer – Radiohead

• 11: Rumours – Fleetwood Mac

• 10. Lemonade – Beyoncé

• 9. Nevermind – Nirvana

• 8. Back to Black, Amy Winehouse

• 7. good kid, m.A.A.d city, Kendrick Lamar

• 6. Songs in the Key of Life, Stevie Wonder

• 5. Blonde, Frank Ocean

• 4. Purple Rain, Prince & The Revolution

• 3. Abbey Road , The Beatles

• 2. Thriller, Michael Jackson

• 1. The Miseducation of Lauryn Hill, Lauryn Hill