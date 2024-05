LG lance ses nouveaux écouteurs Tone Free T90S

LG Electronics France dévoile ses derniers écouteurs TONE Free T90S, qui se distinguent par l’utilisation de graphène pur pour les haut-parleurs, rompant ainsi avec l’usage conventionnel de ce matériau en revêtement. Reconnu pour sa légèreté et sa durabilité, le graphène pur est connu pour son aptitude à améliorer la performance et l’efficacité dans des technologies avancées telles que les semi-conducteurs et les cellules photovoltaïques. Son intégration dans les nouveaux écouteurs LG diminue les vibrations, garantissant ainsi aux utilisateurs un son précis et équilibré, avec des basses puissantes et des fréquences moyennes et élevées optimisées.

Ces écouteurs TONE Free T90 de LG sont les premiers écouteurs Dolby Atmos à intégrer le Dolby Head Tracking pour une compatibilité complète avec tous les contenus et appareils. Grâce à la technologie Dolby Head Tracking, le son s’ajuste en fonction des mouvements de la tête, procurant ainsi à l’utilisateur une expérience d’immersion dynamique. Que ce soit pour écouter de la musique, regarder un film ou une série ou encore se plonger dans l’action d’un jeu vidéo, la qualité sonore supérieure captive les utilisateurs, qu’ils soient sur smartphone, tablette ou téléviseur grand écran.

En outre, les écouteurs T90S intègrent désormais la technologie Dolby Head Tracking et proposent un son jusqu’à 24 bit/96 kHz, garantissant ainsi une qualité audio comparable à celle d’un studio. De plus, ces nouveaux écouteurs offrent une polyvalence accrue grâce au Dolby Atmos Optimizer. Ce dernier ajuste le son surround selon trois niveaux de réglages adaptés aux préférences de l’utilisateur.

En collaboration avec Meridian Audio, LG garantit un son haut de gamme grâce à la technologie Meridian Headphone Spatial Processing (HSP). Cette technologie forme une image sonore claire et centrale, reproduisant l’expérience d’un système audio stéréo. De plus, grâce à la technologie Perfect Balance de Meridian, le son reste naturel et sans distorsion, maintenant un équilibre tonal uniforme à tous les niveaux de volume.

Les écouteurs LG TONE Free proposent non seulement une qualité d’écoute de haut niveau, mais assurent également une propreté irréprochable grâce à leur boîtier de charge unique, le LG UVnano, qui utilise des UV pour éliminer 99,9% des bactéries sur les embouts en seulement dix minutes1. Par ailleurs, les T90S sont équipés d’embouts auriculaires hypoallergéniques de qualité médicale, conçus pour capter la poussière et prévenir l’accumulation de saletés, minimisant ainsi efficacement les risques d’irritation de la peau.

Le modèle LG T90S favorise également le confort de l’utilisateur en améliorant la

connectivité et en intégrant la fonction exclusive Plug & Wireless des écouteurs LG TONE Free. Il est fourni avec des câbles USB-C/AUX et USB-C/USB-C, permettant au boîtier de charge du T90S de servir d’émetteur pour établir une connexion Bluetooth optimale avec des appareils non Bluetooth, comme les systèmes de divertissement en avion, les tapis roulants, ou les téléviseurs d’hôtels. Les T90S supportent non seulement les codecs Bluetooth AAC et SBC, assurant ainsi une excellente connexion avec les appareils Apple et Android, mais ils sont aussi compatibles avec le codec aptX Adaptive. Avec l’application LG TONE Free, il est possible de synchroniser jusqu’à cinq appareils externes, évitant ainsi de devoir reconnecter manuellement les appareils à chaque fois que l’on change de source.

De plus, les T90S assurent le couplage avec plusieurs appareils, offrant à l’utilisateur la possibilité de se connecter simultanément à deux sources différentes.



Les nouveaux écouteurs LG procurent une expérience d’écoute et de conversation téléphonique optimale dans divers environnements grâce à leur technologie de réduction active de bruit (Adaptive Noise Cancellation ou ANC). Cette technologie adapte en temps réel les écouteurs T90S aux bruits ambiants pour une réduction de bruit plus efficace. De plus, les nouveaux gels auriculaires ergonomiques, conçus pour s’ajuster parfaitement au conduit auditif, bloquent davantage les bruits extérieurs tout en restant stables dans l’oreille, renforçant ainsi l’efficacité de l’ANC. Ces écouteurs sont dotés d’un nouveau microphone à haut rapport signal/bruit (High Signal-to-Noise Ratio ou SNR) qui réduit encore les bruits ambiants, et ils utilisent un nouvel algorithme qui distingue la parole du bruit de fond afin d’améliorer la qualité des conversations et de minimiser les perturbations sonores.

Les nouveaux écouteurs sans fil TONE Free T90S de LG seront disponibles en coloris noir et blanc en France courant juin sur le site www.lg.com au prix public de 229 €.