L’édition spéciale Hamilton Khaki Aviation Pilot Air-Glaciers est conçue par des pilotes d’hélicoptère

Les collaborations horlogères en édition limitée peuvent parfois être un peu creuses. Elles sont généralement réalisés par des célébrités qui sont payées pour travailler avec la marque et n’ont aucun lien réel avec la montre.

Mais la dernière édition spéciale Hamilton Khaki Aviation Pilot est un peu différente. Elle a été conçue avec la contribution directe des pilotes d’hélicoptère d’Air-Glaciers. En ce qui concerne les partenariats de marque, c’est une collaboration très cool. Bien entendu, Hamilton possède un long héritage aéronautique qui remonte à 1918, lorsque certains des tout premiers pilotes ont fait confiance aux montres et instruments de navigation de la marque. La précision est essentielle lorsqu’il s’agit de servir la communauté aéronautique, et dans les contextes de sauvetage et les environnements extrêmes, ce besoin de précision est encore accru.

Air-Glaciers est l’une des organisations de sauvetage par hélicoptère les plus avancées au monde. Elle opère dans les Alpes suisses et fournit des services médicaux d’urgence, notamment des services d’intervention rapide par hélicoptère et par avion, pour transporter les patients gravement malades ou blessés vers les hôpitaux.

Lors de la création de l’édition spéciale Khaki Aviation Pilot, les designers de Hamilton et l’équipe d’Air-Glaciers ont pris en compte chaque détail de la montre pendant le processus de conception. Des matériaux à la fonctionnalité, chaque aspect de la référence a été soigneusement étudié pour garantir une précision et une fiabilité optimales sur le terrain.

Pour le boîtier de 42 mm de la montre, le titane a été sélectionné pour ses qualités hypoallergéniques et son rapport résistance/poids. Le choix du titane a permis de réduire le poids de la montre de 45 %. Les équipages d’Air-Glaciers passent de longues journées en sauvetage, le confort est donc essentiel.

Cette version de la Khaki Aviation Pilot Day Date Auto présente un cadran bleu et des index, chiffres et aiguilles blancs très lisibles. Se distinguant du modèle standard, l’édition spéciale Air-Glaciers dispose d’une aiguille des secondes rayée de rouge et de blanc.

La Khaki Aviation Pilot Air-Glaciers est équipée du mouvement automatique Hamilton Swiss Made H-30 avec une réserve de marche de 80 heures avec spiral Nivachron pour une meilleure résistance aux champs magnétiques, aux variations de température et aux chocs.

Pour améliorer la portabilité, une sangle Velcro extérieure en nylon doublée de cuir avec une personnalisation complète pour un ajustement réduit encore le poids par rapport à un bracelet en métal.

La référence en édition spéciale est également livrée avec un bracelet en nubuck en daim supplémentaire et un emballage exclusif Pelican Ruck Case R40.

Le Khaki Aviation Pilot Air-Glaciers est disponible en magasin et en ligne dès maintenant, au prix de 1495 €.