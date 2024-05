Cet ordinateur portable Acer AI est plus léger qu’un MacBook Pro et pense être tout aussi puissant

Le nouveau Swift 14 AI d’Acer est l’un des premiers ordinateurs portables Copilot+ à intégrer des fonctionnalités d’IA. Il fonctionne sur la puce Snapdragon X pour rivaliser avec les MacBook d’Apple.

L’IA est omniprésente à l’heure actuelle, et elle est désormais intégrée au matériel. Microsoft a annoncé son partenariat avec les meilleures marques d’ordinateurs portables pour les machines Copilot+ AI. Et cet ordinateur portable Acer est l’un des premiers disponibles. Non seulement il offre les dernières nouveautés en matière de cerveaux artificiels, mais le Swift 14 AI est plus mince qu’un MacBook Pro et estime qu’il est tout aussi puissant grâce au nouveau chipset Snapdragon X.

Au cœur du Swift 14 AI se trouve la nouvelle plate-forme Snapdragon X Series. Il s’agit du processeur basé sur Arm de Qualcomm qui veut rivaliser avec les performances du silicium d’Apple sur les Mac. Ce chipset est livré avec un NPU qui propose un impressionnant 45 TOPS. Cela signifie que cet ordinateur portable est conçu pour une IA sérieuse – gérant facilement tout, des tâches banales aux charges de travail complexes.

La conception du Swift 14 AI ne se contente pas de parler. Il marche avec un châssis en aluminium élégant qui crie l’élégance moderne. Pesant 1,36 kg et 15,9 mm d’épaisseur, il est conçu à la fois pour le style et la substance – vous ne transpirerez pas en le portant toute la journée. Et en parlant de toute la journée, la durée de vie de la batterie promet de vous permettre de rester alimenté pendant une journée complète sans chercher une prise. Connectivité ? C’est réglé. Le Swift 14 AI est livré avec des ports USB-C à USB 3.2. De plus, vous bénéficiez des derniers Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.4.

Sur le plan visuel, le nouveau bébé d’Acer arbore un écran IPS WQXGA de 14,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ajoutez une webcam IR QHD 1440p avec un triple réseau de microphones et vos appels vidéo seront d’une clarté cristalline. La certification TÜV Rheinland Eyesafe garantit que vos mirettes sont protégées pendant ces longues sessions d’écran.

L’IA Swift 14 n’est pas seulement belle, elle a l’intelligence pour la sauvegarder. Vous bénéficiez de fonctionnalités telles que Recall pour une récupération facile des documents et des applications, Live Captions pour les traductions en temps réel et Cocreator pour le contenu généré par l’IA. Les effets Windows Studio font passer vos appels vidéo au niveau supérieur avec un éclairage et une suppression du bruit améliorés. De plus, la super résolution automatique garantit que vos visuels de jeu sont toujours de premier ordre. Le Swift 14 AI prend en charge Windows Hello pour des connexions rapides et sécurisées grâce à la reconnaissance faciale, et l’application AcerSense offre une suite de fonctionnalités d’IA et d’outils de gestion des appareils.

Envie de ce nouvel ordinateur portable AI léger, rivalisant avec le MacBook ? L’Acer Swift 14 AI vous coûtera 1499 € et sera disponible à partir de juillet.