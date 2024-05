HP rejoint la révolution Copilot+ avec les superbes PC OmniBook X et EliteBook Ultra AI

Comme pour les autres modèles Copilot+, les puces Snapdragon X Elite de Qualcomm sont au cœur de la gamme de PC AI de HP.

Bien que la plupart des PC Microsoft Copilot+ ne brisent pas le moule en termes de conception, certains font quand même avancer les choses en termes de ce que devrait être un PC moderne. HP a annoncé les PC HP OmniBook X AI et HP EliteBook Ultra AI, qui ont tous deux l’air absolument géniaux, conçus pour les utilisateurs expérimentés en déplacement.

L’IA est utilisée par bon nombre de ces fabricants de PC comme terme marketing, mais leurs capacités en matière d’IA contiennent plus qu’un élément de vérité. Celles-ci incluent des capacités d’IA considérablement améliorées en termes de traitement neuronal – capables d’effectuer jusqu’à 45 000 milliards d’opérations par seconde (TOPS).

Ces deux ordinateurs portables ont jusqu’à 26 heures d’autonomie (jusqu’à 22 heures de streaming) et sont ultra rapides – HP affirme que les fichiers volumineux s’ouvrent deux fois plus vite. Le HP EliteBook Ultra est également disponible dans une finition bleue avec un revêtement par dépôt physique en phase vapeur (PVD) résistant aux taches.

La nouvelle gamme HP simplifie les choses pour les utilisateurs finaux en termes de ce qu’ils devraient acheter. Bien sûr, cela reste compliqué, mais les consommateurs peuvent désormais choisir parmi trois volets différents : OmniBook pour les ordinateurs portables, OmniStudio pour les tout-en-un et OmniDesk pour – vous l’aurez deviné – les ordinateurs de bureau. Et ils ont des numéros 3, 5 et 7 selon leur niveau de prime. Les modèles haut de gamme portent les suffixes X et U – d’où le suffixe X sur le PC HP OmniBook X AI.

Le PC HP OmniBook X AI est disponible en précommande au prix de départ de 1199,99 $ avec 1 To de stockage. Le PC HP EliteBook Ultra AI est disponible en précommande au prix de départ de 1699,99 $. Les deux commenceront à être expédiés le 18 juin.