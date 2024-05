Viva Technology : Découvrez la nouvelle Formule E DS Automobiles

A l’occasion de la 8e édition de Viva Technology, DS Automobiles présentera

sa Formule E de troisième génération.

La 8e édition de Viva Technology se tiendra à Paris Expo (Porte de Versailles) du 22 au 25 mai prochain. La Marque premium du groupe Stellantis y présentera la DS E-TENSE FE23 « Grand Gala » qui s’est illustrée avec un podium à l’E-Prix de Monaco le 27 avril dernier.

Référence en matière de technologie électrique et détenteur d’un palmarès exceptionnel en Formule E depuis 2015 (4 titres de champion, 16 victoires, 50 podiums, 23 pole positions), DS Automobiles est particulièrement ravi de participer à cet événement majeur. Conçue et développée par DS Performance (entité compétition de DS Automobiles), la DS E-TENSE FE23 est la monoplace électrique la plus rapide au monde (vitesse max 280 km/h sur circuit urbain) et concentre les technologies les plus avancées dans le domaine du sport automobile électrique.

Dotée d’une capacité de récupération au freinage supérieure à 40 %, cette DS E-TENSE FE23 dispose de 4 roues régénératrices reliées à deux groupes motopropulseurs (250 kW AV et 350kW AR). Pilotée par le Français Jean-Eric Vergne (unique double champion de FE) et le Belge Stoffel Vandoorne (champion du monde 2022) la DS E-TENSE FE23 figure parmi les monoplaces emblématiques de la saison 10 du championnat du monde ABB FIA de Formule E. Grâce à toute l’expérience acquise en Formule E, DS Automobiles produit très concrètement un transfert de technologie vers les véhicules de série électrifiés. Une démarche d’autant plus importante que la Marque française accélère son électrification afin d’anticiper les profondes mutations de l’industrie automobile.