Acqua di Parma prend ses quartiers d’été à Saint-Tropez

Le 6 juin prochain Acqua di Parma va inaugurer sa boutique éphémère saisonnière nichée sur la place des Lices, à Saint – Tropez.



Conçu en collaboration avec la designer française Dorothée Meilichzon, l’espace est baigné de lumière solaire, en hommage aux emblématiques notes d’agrumes de la Maison et à l’esprit animé de Saint-Tropez. La façade reflète un style architectural Provençal, fait de portes vitrées avec des poignées en métal brossé doré, s’inspirant de la forme Art Decó des flacons de parfum Colonia. Un voyage polysensoriel empli de formes audacieuses de fruits dorés, un hommage esthétique aux agrumes italiens qui font la signature d’Acqua di Parma, comprenant également une structure géante de fruit dorée, invitant les visiteurs à franchir la porte de la boutique pour découvrir une vitrine dynamique des collections de la Maison



La table de découverte sert de bibliothèque olfactive où sont répertoriés les parfums de la Maison, tandis que l’espace bain et corps est une enclave dédiée aux soins de la personne. Le mur du fond est une galerie qui présente le parcours visuel de la marque, tandis que le comptoir propose des services de personnalisation, où des artistes locaux offrent leur savoir-faire pour personnaliser les achats. La table basse, qui s’inspire des écorces d’agrumes, est une pièce remarquable : la forme et la texture de la peau du fruit sont recréées en guise de surface du pied de la table.

« L’idée consiste à remplir la place des Lices de fruits gorgés de l’essence pleine de soleil d’Acqua di Parma, que ce soit entre les meubles ou sous les étagères. Les fruits ne cessent de grossir jusqu’à ce que leur architecture devienne entièrement ronde pour présenter la collection d’été. Il s’agit d’un espace animé, avec un sol en terre cuite qui rappelle la teinte rose orangée de Saint-Tropez, des murs revêtus d’enduit à la chaux, un plafond laqué et deux grands fauteuils qui côtoient une table inspirée par les zestes d’agrumes. Bougies, parfums et diffuseurs trouvent leur place sur un mobilier minimaliste en acier inoxydable qui contraste avec les fruits dorés gorgés de soleil », explique Dorothée à propos de la source d’inspiration de son design.

Pour célébrer ce lieu éphémère, Acqua di Parma présente deux créations disponibles exclusivement au sein du pop-up, le Set Pétanque Acqua di Parma et le Diffuseur Double Couleur en Édition Limitée, tous deux estampillés de l’inscription « À Saint Tropez ». Pour accompagner les journées ensoleillées passées à l’extérieur, la nouvelle Collection croisière d’Acqua di Parma, qui comprend la vaisselle Art de la Table, le cabas et le plateau, ainsi que le panier de pique-nique Buongiorno, sera dévoilée en avant première lors de l’ouverture de la boutique.