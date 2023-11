EICMA 2023 : EyeLights dévoile ses concepts de motos futuristes

Née en 2016 à Toulouse, EyeLights est spécialisée dans les technologies de Réalité Augmentée. Depuis 2017, elle a conçu, fabriqué et vendu plus de 20 000 affichages tête haute sur le marché de la moto grand public. Sur le salon EICMA 2023 de Mina, EyeLights crée l’évènement, en annonçant deux déclinaisons de sa technologie de Réalité Augmentée à travers deux concepts moto totalement futuristes, au design inspiré des films de science-fiction. Aujourd’hui, ce n’est plus du cinéma, mais du réel à découvrir et tester lors du plus grand rendez-vous international de la Moto et du Cycle.

La Rocket One est une moto électrique haute performance futuriste, fusion de l’héritage moto et du monde aéronautique. La Rocket One hérite des technologies des pilotes de chasse. Dépourvue de cluster, toutes les informations sont affichées dans le casque en Réalité Augmentée. Excellence et performance définissent cette moto : 0-100km/h en 2.6s, 1200 Nm de couple sur la roue arrière, 180 chevaux, plus de 400 km d’autonomie.

La Strada Explorer est quant à elle moto de 170 chevaux fusionnant un cockpit en Réalité Augmentée avec le meilleur du trail moto. Les informations de pilotage sont directement projetées à travers la bulle pour garder les yeux sur la route. Le cockpit est alimenté par la connectivité Android Auto et Carplay pour proposer aux pilotes les meilleures applications de mobilité. L’expérience AR comprend la détection des angles morts et une navigation projetée sur la route. Un copilote doté d’une intelligence artificielle vous aidera à naviguer en mains libres dans les applications de mobilité, à trouver les spots de conduite les plus appréciés des motards ainsi qu’à personnaliser l’expérience de pilotage par la voix.