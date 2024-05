Renault R5 électrique : C’est parti pour les précommandes !

Renault a dévoilé les premiers tarifs de sa nouvelle R5 électrique. Deux premières versions sont disponibles à la commande.

La Renault 5 E-Tech electric propose deux autonomies pour répondre aux différents usages des clients : en autonomie urbaine jusqu’à 300 km(batterie de 40 kWh), elle est disponible à partir de 25 000 € (avant bonus écologique). Les différentes versions seront commercialisées en 2025. Avec une autonomie confort jusqu’à 410 km WLTP (batterie 52 kWh),les commandes pour le grand public ouvrent le 31 mai en versions techno et iconic cinq. Comme l’intégralité de la gamme de véhicules électriques Renault, la gamme Renault 5 E-Tech electric assemblée en France est éligible au bonus écologique 2024.

La Renault 5 E-tech electric version techno en autonomie confort (batterie 52 kWh) est disponible à partir de 280 € / mois, avec un premier loyer de 3 500 €, 4 000 € de bonus écologique et 1 500 € de prime à la conversion déduits, 3 ans de garantie, assistance 24/24, entretien inclus pour 1 € / mois et borne de recharge offerte. Ou à partir de 29 490 €, bonus écologique de 4 000 € déduit.

Cette Renault 5 E-Tech electric est équipée de la dernière génération du système OpenR Link avec Google intégré, complété par plus de 50 applications et des services pratiques. Le système OpenR Link offre une fluidité d’utilisation incomparable dans l’univers automobile. Elle sera produite à la manufacture de Douai en circuit court profitant d’un écosystème compact de fournisseurs situés dans un rayon de 300 km autour du pôle ElectriCity.

Renault 5 E-Tech electric sera proposée d’ici 2025 en 5 finitions : five, evolution, techno, iconic cinq et la série spéciale Roland-Garros. Les commandes ouvrent d’abord sur les versions techno et iconic cinq, équipées de la batterie autonomie confort (52 kWh) pouvant atteindre jusqu’à 410 km WLTP. En 2025, l’ouverture des commandes s’élargira à toutes les versions.

Les détenteurs du coupe-file R5 R Pass, seront les premiers à pouvoir passer commande de Renault 5 E-tech electric en versions techno et iconic cinq avec la batterie autonomie confort (52 kwh). Contacté par le concessionnaire Renault qu’ils ont sélectionné lors de l’achat du R5 R Pass, ils bénéficient d’une période de 10 jours (jusqu’au 30 mai inclus) pour configurer et commander leur Renault 5 E-Tech electric. Ils seront ainsi parmi les premiers clients à être livrés.