Backbone dévoile sa deuxième génération de manette de jeu mobile

Backbone, la plateforme leader de jeux mobiles, annonce le lancement de sa deuxième génération de manette de jeu mobile avec l’introduction de deux nouveaux produits : Les manettes Backbone One – Lightning (2e Gen) et la Backbone One – PlayStation Edition – Lightning (2e Gen). Ainsi, les joueurs Backbone peuvent désormais « étendre leur jeu » avec des licences telles que Call of Duty : Warzone Mobile, nouvellement annoncé, une connectivité Remote Play accrue et un streaming de jeux amélioré avec des services tels que Xbox Game Pass et GeForce Now.

Les améliorations comprennent de nouveaux adaptateurs magnétiques pour prendre en charge de nombreuses coques de téléphone, un design ergonomique amélioré, une meilleure stabilité du téléphone, un D-Pad remodelé, et plus encore. Pour finir, les membres Backbone+ bénéficient d’une remise de 30 % lorsqu’ils passent à une manette de 2e génération, sans reprise.