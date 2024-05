Le casque Sonos Ace est là, et il intègre une fonctionnalité géniale

Vous avez probablement déjà vu le Sonos Ace, mais voici un aperçu complet du challenger du Sony WH-1000XM5.

Très attendu, le Sonos Ace Le Sonos Ace sera disponible le 5 juin 2024 dans le monde entier, en Noir et en Soft White, pour 499 € et en précommande dès aujourd’hui sur sonos.com.

Il est joli, subtil et très bien pensé avec jusqu’à 30 heures d’autonomie de batterie à bord et une autonomie de trois heures disponible après une charge rapide de trois minutes. Comme d’habitude avec les équipements Sonos, il est disponible en blanc et noir. Vous pouvez facilement basculer entre la transparence, l’ANC et le mode Aware.

Cependant, il propose une fonctionnalité géniale appelée TV Audio Swap – la possibilité de basculer l’audio de votre barre de son vers les écouteurs d’une simple pression sur la touche de contenu, qui est un curseur de volume et une lecture/pause/réponse/. bouton de fin d’appel.

Sonos a confirmé à Stuff que cette fonctionnalité fonctionne avec le Wi-Fi, bien que Sonos indique clairement dans ses documents qu’il ne précise pas que ce casque utilise le Wi-Fi.

Vraisemblablement, c’est pour éviter toute confusion que Sonos Ace peut se connecter à d’autres produits Sonos, tels que des enceintes, et s’intégrer pleinement à un système Sonos, car ce n’est pas le cas. Cela pourrait être considéré comme un inconvénient, mais c’était clairement trop difficile à réaliser. Cependant, nous aimerions voir la possibilité d’échanger le contenu d’autres enceintes Sonos.

Autre technologie à connaître : TrueCinema, qui arrivera plus tard cette année. Il s’agit essentiellement de TruePlay pour ces écouteurs. Il optimise le son de votre espace de vie pour une « expérience d’écoute hyperréaliste », affirme l’entreprise. Ce Sonos Ace prend en charge l’audio sans perte si vous l’utilisez sans fil avec un appareil compatible Qualcomm Snapdragon Sound utilisant aptX Lossless.

Les écouteurs utilisent des drivers personnalisés de 40 mm, disposent d’une détection d’usure afin qu’ils s’arrêtent lorsque vous les retirez et vous pouvez personnaliser l’égaliseur dans l’application. L’audio spatial – provenant de services pris en charge comme Apple Music – est alimenté par la technologie Dolby Atmos. Le confort a également été particulièrement soigné, notamment avec deux types de mousse différentes dans l’arceau.