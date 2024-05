La carte Navigo enfin disponible sur iPhone et Apple Watch

Les Franciliens pourront ajouter une carte Navigo dans l’app Cartes d’Apple et simplement placer leur iPhone ou leur Apple Watch à proximité d’un valideur pour prendre le métro, le bus ou d’autres moyens de transport en région parisienne.

Apple et Île-de-France Mobilités ont présenté aujourd’hui un moyen simple, sécurisé et respectant la vie privée, pour ajouter une carte Navigo dans l’app Cartes d’Apple et acheter des titres de transport afin de se déplacer en région parisienne. Les usagers peuvent acheter leur carte depuis l’app iOS Île-de-France Mobilités ou directement depuis l’app Cartes et utiliser leur iPhone ou leur Apple Watch pour valider leur trajet et prendre les transports. Par ailleurs, dès cette semaine, l’app Plans d’Apple proposera des informations de circulation en temps réel dans Paris pour aider les utilisateurs à mieux prévoir leurs trajets à travers la ville.

« À l’approche de ce qui s’annonce être un été mémorable pour la région parisienne, nous sommes ravis d’annoncer l’arrivée des cartes Navigo au sein de l’app Cartes pour fournir aux Parisiens et aux visiteurs un moyen pratique et sécurisé d’utiliser les transports en commun à Paris et de découvrir la ville », a déclaré Jennifer Bailey, Vice president of Apple Pay and Apple Wallet d’Apple. « Les utilisateurs pourront acheter leurs titres de transport de manière simple et sécurisée et voyager avec leur carte Navigo grâce à l’app Cartes sur iPhone et Apple Watch. »

À partir d’aujourd’hui, les utilisateurs peuvent ajouter une nouvelle carte Navigo à leur app Cartes de manière simple et rapide. Pour ce faire, il leur suffit d’ouvrir l’app Cartes, de sélectionner Ajouter (+), puis « Carte de transport » et de suivre les instructions à l’écran. Les utilisateurs ayant enregistré une carte Navigo dans leur app Cartes n’auront plus besoin d’acheter un ticket auprès d’une machine ou de recharger leur carte Navigo au guichet ou dans un commerce, mais pourront directement acheter le titre de transport de leur choix depuis l’app iOS Île-de-France Mobilités ou le sélectionner dans l’app Cartes. Les usagers pourront acheterr des tickets t+, t+ à tarif réduit, OrlyBus, RoissyBus et des forfaits Navigo Jour depuis l’app Cartes d’Apple en sélectionnant la carte Navigo souhaitée, puis Plus (…) et« Acheter une carte ».



Avec l’intégration des cartes Navigo dans l’app Cartes, les utilisateurs disposent d’un moyen simple et pratique d’utiliser les transports en commun. Ils peuvent facilement utiliser leur carte Navigo en la sélectionnant depuis l’app Cartes et en appuyant deux fois sur le bouton latéral, ou, avec le mode Express, placer leur iPhone ou leur Apple Watch à proximité d’un valideur pour utiliser les transports en commun dans la région parisienne sans déverrouiller ou réactiver leur appareil1. Et avec le mode Réserve sur iPhone, les clients peuvent utiliser leur appareil pour prendre les transports en commun même si celui-ci est déchargé.