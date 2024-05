Lamborghini : un système audio exclusif signé Sous Faber

Fusionnant la meilleure technologie et le meilleur design de sa catégorie, la collaboration audio et automobile incarne le luxe italien et équipe la Lamborghini Revuelto d’un système audio exclusif Sonus Faber.

Annoncée aujourd’hui, la collaboration entre Lamborghini et Sonus faber marque le début d’un partenariat qui découle d’une conscience du talent artistique italien, de l’artisanat de haute qualité et des riches traditions d’excellence audio. Disponible en précommande à partir de mai 2024, le nouveau Revuelto sera le premier véhicule Lamborghini disponible pour être personnalisé avec l’inimitable système audio automobile de Sonus faber, né des efforts conjoints du département R&D et Design de Sonus faber – dirigé par Livio Cucuzza – et L’équipe Lamborghini.

Ce partenariat révolutionnaire avec Lamborghini marque le dernier en date d’une liste croissante de collaborations de classe mondiale pour Sonus Faber. Novateur, le système audio enveloppera les conducteurs dans une symphonie de design et de son propres aux deux marques italiennes historiques.

“La collaboration avec Lamborghini est une étape extrêmement importante pour Sonus Faber, élargissant encore la marque dans le segment des voitures de luxe”, commente Fiore Cappelletto, vice-président et directeur général de l’automobile du groupe McIntosh. “Travailler sur la Revuelto a été à la fois exaltant et stimulant compte tenu des restrictions l’habitacle et le bruit de leur incroyable V12 derrière les sièges. Grâce au travail conjoint entre les équipes de Sant’Agata et Vicenza, le voyage a été remarquable et nous espérons transmettre notre passion chez Sonus Faber à chaque client de Revuelto. En fait, le système que nous avons conçu et réglé incarne pleinement le son naturel de Sonus Faber, de renommée mondiale. Nous sommes honorés et reconnaissants de la confiance que Lamborghini nous a accordée sur ce projet.”

Une Lamborghini fait une transition fluide entre l’élégance et la puissance brute sur la route, et le système audio de Sonus Faber est la quintessence de cette dualité. Le son dynamique et naturel du système audio de Sonus Faber et de la Lamborghini Revuelto forment un couple synergique capable de délivrer des mélodies douces et nuancées et des virages délicats, ainsi que des fortes basses et une puissance brute, avec une égale finesse.

“La Lamborghini Revuelto incarne les sensations physiques et émotionnelles globales d’une super voiture de sport, et l’intégration du système audio Sonus Faber complète cette expérience”, explique Christian Mastro, directeur marketing d’Automobili Lamborghini. « Le système audio Sonus faber pour la Lamborghini Revuelto allie technologie, design et performances ainsi que la marque Made in Italy, reflétant l’héritage de nos deux marques et offrant à nos clients une expérience audio embarquée unique. »

La Lamborghini Revuelto équipée du Sonus faber sera disponible en précommande en mai 2024.

Le système audio Lamborghini Revuelto est le point culminant de l’ingénierie acoustique et de l’héritage Sonus Faber, méticuleusement conçu pour offrir un son naturel, clair et détaillé et donner à l’auditeur la possibilité de ressentir l’audio dans sa forme la plus pure. Le système comprend 7 haut-parleurs au total, avec 1 tweeter et 1 médium dans chaque porte, 1 haut-parleur large bande dans le tableau de bord comme canal central et 2 haut-parleurs large bande intégrés avec fonction surround, positionnés juste derrière le pilote et le copilote enrichissant l’expérience sonore en accentuant sa profondeur et en enveloppant les occupants dans un environnement acoustique authentique.

Le haut-parleur du canal central est conçu et réglé pour offrir une expérience sonore unique directement devant le pilote et le copilote, aidant ainsi à recréer une scène sonore très détaillée avec une symétrie sonore magistrale. Une pièce de phase exclusive et un matériau composite en fibres naturelles ont été développés spécifiquement pour ce véhicule spectaculaire. Chaque élément a été choisi pour améliorer l’expérience à bord de la voiture et a été spécialement conçu pour offrir le son naturel unique et riche en émotion de Sonus Faber.

Ce système innove avec un nouvel amplificateur Full Class D délivrant jusqu’à 750 watts de puissance qui, en se combinant avec un DSP très puissant, assure des transitions fluides entre les signaux électriques et les tonalités acoustiques.