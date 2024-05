Dyson dévoile le Dyson WashG1, le premier nettoyeur de sols de Dyson

Conçu pour un nettoyage et un entretien hygiénique, le Dyson WashG1 élimine la saleté humide et sèche en une seule fois, pour une sensation de propreté hors pair.

Dyson dévoile aujourd’hui sa toute dernière technologie de nettoyage des sols, développée pour éliminer les saletés humides et sèches en une seule fois. Doté d’un réservoir d’eau propre d’un litre pour couvrir des sols d’une superficie maximale de 290 m2, le Dyson WashG1 utilise une combinaison de technologies d’humidification, d’absorption et d’extraction pour laver les sols durs tout en séparant automatiquement les débris solides des liquides.

Charlie Park, vice-président de la catégorie R&D Entretien des sols chez Dyson, déclare : « Le nettoyage humide est considéré comme une activité essentielle à l’échelle mondiale. Il a fait l’objet d’une vaste gamme de modèles d’aspirateurs pour sols mouillés. Cependant, les utilisateurs sont souvent déçus car leurs attentes concernant la maniabilité, l’entretien et les performances de nettoyage ne sont pas toujours satisfaites. Les ingénieurs Dyson ont pour mission de résoudre les problèmes que les autres ignorent et nous nous efforçons de relever le défi de la création d’une meilleure technologie. Le Dyson WashG1 est le résultat de ces efforts : notre premier nettoyeur dédié au lavage des sols durs, de manière efficace et hygiénique.

Les puissants rouleaux en microfibres contrarotatifs motorisés éliminent la saleté sèche et humide. Ils tournent en sens inverse tandis qu’une pompe à modulation d’impulsions distribue l’eau de manière uniforme sur 26 points positionnés avec précision, sur toute la largeur de chaque rouleau. Chaque rouleau est composé d’une microfibre absorbante, d’une densité de 64 800 filaments par cm2. Cette combinaison de microfibres à haute densité ainsi que la fonction d’hydratation continue garantissent l’absorption des liquides renversés, tandis que la saleté sèche, les débris et les cheveux sont enveloppés par les millions de filaments. En positionnant deux rouleaux à l’avant et à l’arrière de l’appareil, les ingénieurs Dyson ont obtenu un temps de contact prolongé sur les taches à chaque passage, pour une élimination puissante et rapide des saletés.

La technologie de séparation unique de Dyson sépare les particules et l’eau sale à la source, pour une élimination hygiénique et sans contact. L’eau sale est extraite des rouleaux par des plaques d’extraction résistantes, tandis que des brosses intérieures secondaires en nylon éliminent les saletés des rouleaux en microfibres et les dirigent directement vers un bac à déchets amovible.

​Le bac à déchets a été conçu avec un maillage de 500 microns pour séparer l’eau sale des particules plus grandes. Remontée par une pompe d’extraction, l’eau sale est immédiatement recueillie dans un réservoir dédié d’une capacité de 0,8 litre, sans laisser passer les particules plus grandes dans l’appareil. Les saletés et les résidus restent ainsi dans la tête de l’appareil, ce qui permet une élimination facile et hygiénique des saletés. Pour faciliter encore plus l’entretien, le Dyson Wash G1 a été conçu de manière à réduire l’accumulation de saletés à l’intérieur de l’appareil, sans recoins ni surfaces pointues. Les deux réservoirs d’eau disposent de grandes et pratiques ouvertures pour faciliter l’entretien et le nettoyage. Une fois la session de ménage terminée, le mode autonettoyage permet de nettoyer l’appareil en profondeur, en lavant tous les rouleaux et le bac.