Swatch Neon, une nouvelle collection haute en couleurs très années 1980

Six nouvelles montres Swatch NEON ludiques puisent dans l’état d’esprit provocateur et libéré des années 80 et 90.

Inspirée par une série de designs originaux Swatch, cette collection répond au succès de la collection Swatch NEON 2023. Avec sa gamme de tailles, de modèles et de couleurs fluo débordantes de vitalité, c’est effet feel-good garanti pour tous les styles.

Les SWATCH NEON PINK PODIUM et SWATCH NEON PINK PODIUM PAY! s'inspirent de la montre PINK PODIUM de 1990. Cette montre Swatch GENT met en valeur les petits poignets sans compromis sur le style. Son bracelet rose vif et les détails violets et jaunes de son cadran révolutionnent les garde-robes et invitent à commencer la fête. Également disponible avec la fonction SwatchPAY! qui rend les paiements au quotidien aussi simples qu'un geste du poignet, la nouvelle SWATCH NEON PINK PODIUM PAY! est le compagnon idéal pour les journées bien remplies et les nuits de folie.

Avec un boîtier de 41 mm, la SWATCH NEON RIDER est suffisamment fine pour passer sous toutes les manchettes, sans pour autant passer inaperçue grâce à son style. Sa palette de couleurs marquante faite de noir, de vert et d’orange annonce une ambiance de folie. Son esthétique classique, tirée de la montre NEO RIDER originale de 1989, se fond dans tous les décors, tout en exprimant une personnalité haute en couleur, toujours prête à s’amuser.

La montre SWATCH NEON HOT RACER s’inspire de la GENT HOT RACER originale de Swatch (1989). Elle redéfinit la notion de «vitalité» avec un boîtier superfin SKIN CLASSIC. Cette montre superfine offre la liberté de se plonger dans un océan de couleurs acides et lumineuses. Cette montre qui trouve l’harmonie dans les contrastes allie un style minimaliste et un design ultraléger à une approche «plus il y en a, mieux c’est» à l’esthétique inspirée d’anciens modèles.

Avec les montres SWATCH NEON FLASH ARROW et SWATCH NEON WAVE, la précision n’a jamais été aussi belle. Ou dynamique. Avec les modèles CHRONO, le temps ne file pas. Ils offrent le double du plaisir et toutes les fonctions d’un chronomètre dans une montre Swatch. Ces montres sont disponibles, au choix, avec un bracelet rose vif, un boîtier turquoise et un cadran aux couleurs segmentées, ou avec un bracelet turquoise captivant, un boîtier jaune et des compteurs de chronographe orange. Chaque modèle s’inspire d’un chronographe original de 1991 et présente des boutons- poussoirs multicolores avec des passants assortis sur le bracelet pour une interprétation maximaliste de la montre sportive.

Les montres SWATCH NEON JELLY et SWATCH NEON JELLY PAY! ont été inspirées par la montre originale JELLY STAG de 1993 et mettent les bouchées doubles sur la taille et l’audace. Le boîtier et le bracelet transparents sont l’arrière-plan parfait pour le cadran de couleur argent, les détails colorés de l’anneau du cadran et les boutons-poussoirs assortis du chronographe. Ces montres affirment toutes deux un look à couper le souffle pensé pour séduire. Et la version SwatchPAY! est le choix par excellence pour une fête réussie entre amis.