On aimerait posséder la voiture qui va avec cette platine vinyle Technics en édition limitée

Technics et Lamborghini se sont associés sur cette platine vinyle en édition limitée, inspirée du design de la supercar emblématique.

Technics et Lamborghini sont deux noms qui évoquent la passion aussi bien chez les audiophiles que chez les amateurs d’essence. Mais on ne penserait pas à les assembler. Ou le voudriez-vous ? Les deux marques ont uni leurs forces pour sortir cette platine vinyle en édition spéciale. Elle s’appelle SL-1200M7B (accrocheur comme toujours) et combine la fonction des modèles de platines vinyles les plus populaires de Technic et les combine avec le design emblématique des supercars de Lamborghini.

Les deux marques se sont associées pour lancer la SL-1200M7B. Il s’agit d’une platine vinyle en édition spéciale qui allie l’ingénierie sonore emblématique de Technics au langage de conception incomparable de Lamborghini. Inspiré du motif en forme de Y emblématique de Lamborghini, le plateau tournant SL-1200M7B est disponible en trois couleurs distinctes : orange, vert et jaune.

Cette collaboration emprunte la base solide des célèbres modèles DJ SL-1200MK7/SL-1210MK7 de Technics et ajoute un peu de style italien. Avec un moteur à entraînement direct sans noyau pour un couple fiable et un anti-cogging, une structure de plateau à deux couches pour un superbe amortissement des vibrations et une fonction de lecture inversée pour permettre aux DJ d’expérimenter, cette platine promet une qualité sonore aussi performante qu’une Lamborghini V12.

En parlant de régime, chaque achat de cette platine vinyle est accompagné d’un disque vinyle capturant le grognement distinctif de six super voitures de sport à moteur Lamborghini V12 : la 400GT 2+2, la Miura SV, la Countach du 25e anniversaire, la Diablo 6.0 SE, la Murciélago LP 640 et le dernier Revuelto. Ce disque exclusif est même pressé sous forme de disque d’images qui présente le pneu du Revuelto lui-même, afin que vous puissiez écouter ces rugissements tout en regardant ce caoutchouc tourner sur le plateau. Pour compléter l’ensemble, les acheteurs reçoivent également un tapis et deux autocollants avec les logos des deux marques emblématiques.

Envie de posséder cette platine vinyle de supercar ? Le prix de cet équipement audio en édition limitée n’a pas encore été annoncé. Mais nous nous attendons à ce qu’elle corresponde à son inspiration de supercar. Les ventes devraient démarrer en juillet 2024, mais la disponibilité peut varier en fonction du pays. Vous pourrez la commander directement via Technics.