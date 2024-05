Pourquoi l’Alpenglow Hy4 d’Alpine est l’avenir de la course automobile

Ce laboratoire d’essais roulants,propose la combustion à l’hydrogène pour le sport automobile.

Les voitures à hydrogène ont longtemps ressemblé à de la science-fiction. Alors que les véhicules électriques alimentés par batterie se sont multipliés comme des lapins, les modèles de piles à combustible prêts à être produits sont rares, tout comme les stations-service dont ils dépendent. Mais le monde automobile a travaillé dur sur un autre type d’énergie hydrogène. L’Alpine Alpenglow Hy4 est la dernière en date, une preuve de concept continue pour la combustion de l’hydrogène.

Cet animal d’endurance utilise de l’hydrogène gazeux pour alimenter directement son moteur à combustion quatre cylindres de 2,0 litres, éliminant ainsi les batteries et les piles à combustible lourdes tout en conservant les émissions respectueuses de l’environnement. Ou plutôt leur absence. Aucune suie, monoxyde de carbone ou hydrocarbures imbrûlés ne sont rejetés de son pot d’échappement ; Les émissions de NOx sont inférieures à celles des voitures à combustible fossile ; et les émissions de CO2 sont « négligeables ».

Les fans de sport automobile seront plus heureux d’apprendre que les performances sont inchangées par rapport à une voiture d’endurance équivalente à moteur essence, avec 335 ch offrant une vitesse de pointe de 200 km/h – et qu’elle sonne en fait comme une voiture à combustion. En tant que grand fan de sport automobile, tout ce que les constructeurs peuvent faire pour rendre leurs voitures plus respectueuses de l’environnement ne peut être qu’une bonne chose – on doit admettre que le bruit viscéral des moteurs qui tournent en régime ne représente que la moitié de l’attrait.

Ce n’est qu’un moteur de développement. Alpine l’échangera contre un V6 de série conçu spécifiquement pour l’hydrogène avant la fin de 2024. Cela laisse suffisamment de temps pour qu’une version de production entre en piste à temps pour le moment où les voitures à hydrogène seront autorisées aux 24 Heures du Mans (2027) et pour être examinée lorsque la Formule 1 devrait prochainement modifier la réglementation des moteurs (2031). La société mère Renault explore également activement la combustion de l’hydrogène pour les voitures de route. Ce sera une énorme nouvelle pour tous ceux qui pensent que le gémissement aigu d’un moteur EV n’a pas l’âme du hurlement à 7 000 tr/min d’un moteur ICE.

Le concept Alpenglow original a été dévoilé au Mondial de l’Automobile de Paris 2022 et a été remanié en matière de design pour cette version prête pour la piste. La monocoque en carbone dispose désormais d’un cockpit biplace et est équipée d’un volant de course, tandis que la partie avant a été rendue plus aérodynamique grâce à un nouveau répartiteur, des prises d’air NACA et un diffuseur arrière.

L’Alpine Alpenglow Hy4 sera dévoilée sur le circuit de Spa-Francorchamps, avant des débuts dynamiques dans le cadre de la préparation de la course d’endurance des 6 Heures de Spa-Francorchamps. Il sera piloté par le champion belge de rallycross (et ingénieur d’Alpine Racing) Guillaume De Ridder. Vous ne pouvez pas vous rendre en Belgique ? Vous aurez une nouvelle chance de la voir en action aux 24 Heures du Mans à la mi-juin, où elle effectuera de nouvelles démonstrations.