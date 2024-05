À Dubai, Huawei dévoile sa nouvelle génération de wearables

Le 7 mai 2024, à Dubaï, Émirats arabes unis, lors de l’événement Innovative Product Launch de Huawei, la société a dévoilé une gamme de nouveaux produits comprenant des wearables, des appareils audio et des ordinateurs, notamment la Watch Fit 3 (159,99 €) et la Watch 4 Pro Space Edition (649,99 €), une nouvelle génération de la série MateBook X Pro, ainsi que la première tablette de Huawei équipée de l’écran PaperMatte Display de dernière génération, la MatePad 11,5″ S, parmi d’autres.



Avec ces nouveaux lancements, Huawei réaffirme sa position de leader sur le marché de l’électronique grand public, tout en maintenant son engagement constant envers l’innovation. L’objectif de Huawei est de rendre le numérique accessible à chacun. La société continue inlassablement de se concentrer sur les progrès technologiques pour concevoir des produits toujours plus innovants. Son engagement massif dans la recherche, le développement et l’innovation demeure indéfectible.

La toute nouvelle HUAWEI WATCH FIT 3 conserve le design carré emblématique des modèles FIT précédents, mais bénéficie d’une mise à niveau complète en termes de matériaux, de processus de fabrication, de design interactif et de choix élargi de bracelets colorés. Ces avancées renforcent la vision “Fashion Squared” de Huawei. Dotée d’un écran AMOLED flottant haute définition de 1,82 pouce pour une expérience visuelle immersive, cette montre présente un élégant boîtier en alliage d’aluminium. Avec son épaisseur de seulement 9,9 mm et son poids de 26 g, elle se distingue comme la montre la plus légère et la plus fine de sa catégorie. Offrant une variété de couleurs et une interface utilisateur intuitive, la HUAWEI WATCH FIT 3 n’est pas seulement fonctionnelle, mais également un accessoire tendance qui attire l’attention.

En tant qu’entraîneur personnel au poignet, la HUAWEI WATCH FIT 3 propose une expérience fitness enrichie grâce à une mise à jour complète de l’application Stay Fit. Avec une base de données alimentaire élargie couvrant désormais 50 pays et régions, ainsi qu’une nouvelle fonction d’analyse nutritionnelle, les utilisateurs peuvent équilibrer leur régime alimentaire et leur exercice physique de manière plus efficace, s’appuyant sur des conseils scientifiques pour une perte de poids saine. La fonction Entraînements intelligents suggère également des exercices adaptés aux habitudes et aux conditions de l’utilisateur, encourageant ainsi des habitudes de vie plus saines.



En matière de suivi de la santé, la HUAWEI WATCH FIT 3 intègre le système HUAWEI TruSleep™ 4.0, amélioré par rapport aux versions précédentes. Offrant une analyse plus approfondie des habitudes de sommeil, ce système évalue également la qualité du sommeil et offre des conseils personnalisés. La nouvelle fonctionnalité Suivi de la respiration pendant le sommeil assure une nuit de sommeil plus sereine, tandis que le système de suivi des indicateurs de santé HUAWEI TruSeen™ 5.5 garantit une surveillance précise de la fréquence cardiaque, avec une interface SpO2 repensée pour une vérification rapide de la saturation en oxygène en seulement 25 secondes.



Conçue avec des matériaux durables, élégants et de qualité aérospatiale DLC, la HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition puise son inspiration dans les exploits innovants et esthétiques de l’humanité dans sa conquête de l’espace. Son design s’articule autour du concept LAVAL, inspiré de la tuyère de Laval utilisée dans les fusées et les engins spatiaux. Cette influence se retrouve dans sa lunette en céramique nanocristalline et son cadran de montre LAVAL interactif exclusif, offrant ainsi une esthétique unique et distinctive.

En plus de son design remarquable, le HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition offre des améliorations significatives en matière de santé et de fitness. Il est doté de HUAWEI TruSeenTM 5.5+ pour une surveillance encore plus précise de la santé. De plus, la fonction Health Overview 2.0 propose un rapport de santé amélioré, fournissant de nouvelles données et une analyse des tendances de santé. En seulement 60 secondes, les utilisateurs peuvent désormais évaluer plusieurs indicateurs clés de leur santé.

La nouvelle version du HUAWEI MateBook X Pro incarne l’innovation technologique, le design esthétique et l’expérience intelligente qui sont au cœur de l’ADN des PC Huawei. Grâce à des avancées techniques, Huawei a réussi à créer un ordinateur portable à la fois léger et puissant, pesant seulement 980 g et mesurant 13,5 mm d’épaisseur. Il est le seul ordinateur portable équipé d’un processeur haute performance Intel® Core™ Ultra 9 à peser moins de 1 kg.

Après le lancement l’année précédente du MatePad 11.5″ PaperMatte de première génération et du MatePad Pro 13.2″ avec le premier écran OLED flexible de l’industrie, Huawei atteint de nouveaux sommets avec le tout nouveau HUAWEI MatePad 11.5″S. Cette tablette incarne parfaitement le concept de “Création de Beauté”, étant la première tablette de productivité à intégrer l’écran HUAWEI PaperMatte de nouvelle génération. L’écran HUAWEI PaperMatte Display offre une expérience de lecture exceptionnelle, avec une réflectivité de surface réduite à moins de 2% et une élimination de 99% des interférences lumineuses. Ainsi, les utilisateurs peuvent profiter confortablement de leurs contenus, que ce soit à l’intérieur dans des environnements très éclairés ou à l’extérieur en plein soleil, tout en bénéficiant d’un rapport d’aspect de 3:2, d’un taux de rafraîchissement élevé de 144 Hz et d’une résolution de 2.8K.

Une application de peinture développée par Huawei

Pour rendre la peinture accessible à tous, Huawei a lancé l’application GoPaint, fruit de ses propres efforts de développement. Cette application a vu le jour grâce à la collaboration des laboratoires Huawei 2012 et d’autres équipes de R&D dans huit domaines différents, incluant les matériaux, l’optique physique et le rendu graphique. En partenariat avec des experts en beaux-arts, Huawei a conçu une application offrant des effets d’écriture et de peinture saisissants de réalisme. GoPaint propose plus de 100 pinceaux virtuels et des textures réalistes, offrant aux utilisateurs une toile authentique pour exprimer leur créativité. Grâce au moteur de peinture FangTian, l’application prend en charge de nombreuses couches, une faible latence et un taux de rafraîchissement élevé, garantissant une réponse instantanée aux coups de pinceau. Associée aux performances puissantes des tablettes Huawei, GoPaint offre une expérience de peinture professionnelle, intelligente et facile à utiliser, adaptée aussi bien aux débutants qu’aux professionnels créatifs. Huawei prévoit également de fournir des tutoriels complets pour guider les utilisateurs dans l’utilisation de chaque fonctionnalité de l’application, les aidant ainsi à maîtriser progressivement ses fonctionnalités.

En plus de l’application GoPaint, le lancement de produits innovants comprend les FreeBuds 6i, offrant une annulation de bruit améliorée, le HUAWEI MateBook 14 équipé d’un écran professionnel OLED 2,8K, et la HUAWEI WATCH GT 4 de 41 mm, désormais disponible en couleur verte.