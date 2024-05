Sennheiser Accentum True Wireless, le son sans fil cinq étoiles

Les écouteurs supra-auriculaires Momentum de Sennheiser font partie des meilleurs écouteurs antibruit du marché, mais ils ne sont pas vraiment adaptés au portefeuille du commun des mortels. Puis sont arrivés les écouteurs Accentum, offrant un ANC de premier ordre dans un package plus abordable.

Après avoir été bien accueilli par les fans de l’audio, Sennheiser rétrécit les choses. Les écouteurs Accentum deviennent True Wireless, avec une nouvelle paire d’écouteurs qui offrent toutes les mêmes fonctionnalités dans un boîtier plus petit.

Avec les nouveaux écouteurs Accentum, Sennheiser promet la même qualité audio. Les transducteurs True Response exclusifs de 7 mm de la marque offrent des basses dynamiques, des médiums doux et des aigus nets, capturant même les morceaux les plus délicats avec aplomb. Ces haut-parleurs à distorsion ultra faible sont fabriqués dans l’usine Sennheiser de Tullamore aux côtés de leurs écouteurs audiophiles, garantissant une qualité sonore de premier ordre.

Pour les garder bien ajustés et confortables pour tous les porteurs, Sennheiser a collaboré avec Sonova pour analyser des milliers de formes d’oreilles. Cela a conduit à une conception qui équilibre stabilité et sophistication – afin que vous puissiez les garder plus longtemps dans vos cornes. Quatre tailles d’embouts auriculaires offrent une suppression optimale du bruit et une étanchéité solide pour les basses percutantes.

Ces Accentum True Wireless sont disponibles en précommande dès à présent et seront officiellement disponibles le 21 mai. Disponibles en noir ou blanc ces écouteurs sont distribués chez des revendeurs sélectionnés ainsi que sur sennheiser-hearing.com, au prix de 199,90 €.