Allez-vous craquer pour ce vélo pliant Brompton Palace ?

Les équipes de Brompton et de Palace ont collaboré pour concevoir un vélo au design unique, mais qui se plie toujours en un format compact.

Brompton a vu le jour grâce à la vision d’un jeune ingénieur qui voulait révolutionner les déplacements à Londres. Palace, quant à elle, est née de la conviction que la scène du skate britannique devait se réinventer.

Depuis près de cinquante ans, le vélo pliant compact reconnaissable entre mille, transforme la façon dont les gens se déplacent dans les villes du monde entier. Depuis 2009, Palace est passée d’une marque communautaire de skate londonienne à un label culte de streetwear, façonnant les tendances à travers le globe.

Palace Skateboards est la marque iconique par excellence, connue pour son design avant-gardiste et sa capacité à repousser les limites en matière de produits et de narration. Cette collaboration était donc une évidence. Leur regard unique sur notre produit, et plus largement sur le monde du vélo, a insufflé une nouvelle énergie à notre emblématique vélo pliant “.

Cette collaboration Palace x Brompton sera disponible en édition limitée à partir du 10 mai sur palaceskateboards.com et à partir du 17 mai sur brompton.com.