Vous allez adorer cette enceinte Bluetooth Loewe signée par… Mbappé

Oubliez le jour limite de transfert ; Loewe a signé la signature de l’année en faisant appel à l’as du football français Kylian Mbappé pour sa dernière enceinte Bluetooth en édition spéciale. La Loewe We. Hear pro x Kylian Mbappé promet d’être un moyen infaillible de démarrer n’importe quelle fête, grâce à 100 W d’amplification de classe D.

C’est énormément de punch pour une enceinte cylindrique pas beaucoup plus grosse qu’un ballon de football réglementaire de la FIFA. L’ampli alimente une gamme de haut-parleurs large bande et de radiateurs de basses passifs, avec l’équipe audio interne de Loewe pour les réglages. Si vous pensez pouvoir faire mieux, le curseur de volume tactile peut également régler les basses et les aigus sur l’appareil.

La We. Hear Pro est comme le footballeur : tout sauf subtile, dans la couleur préférée de KM, le jaune fluo. Les versions denim et noire sont moins frappantes, mais toutes les trois portent les initiales de l’attaquant sur le bord. Une bandoulière réglable assortie le rend aussi facile à transporter que votre sac de kit.

Chaque enceinte est enveloppée dans un tissu acoustique et est certifié IPX6 contre les éléments, de sorte que même s’il pleut, vous pourrez continuer à écouter la musique.

La batterie intégrée permet jusqu’à 20 heures d’écoute sans secteur, et elle ne devrait prendre que deux heures pour une recharge complète via USB-C. Si vos autres technologies commencent à s’épuiser, elles peuvent également servir de banque d’alimentation portable.

En plus du Bluetooth, elle intègre également la technologie de couplage multiple sans fil de Loewe pour se synchroniser avec jusqu’à 13 autres haut-parleurs en même temps – même si l’on pense que vous auriez besoin d’un salaire de niveau Mbappé pour pouvoir vous le permettre.

Loewe affirme qu’il s’agit de sa première collaboration avec le footballeur français – ce qui indique que d’autres joujoux tech portant les initiales KM pourraient éventuellement suivre plus tard.

En attendant, la We. HEAR Pro est votre seul et unique choix pour les enceintes de conception allemande approuvées par de célèbres sportifs français. Elle sera mise en vente en mai, au prix de 269 €, sur le site Web de Loewe et chez tous les détaillants habituels.