Nokia 3210 : une machine à voyager dans le temps

25 ans après, le Nokia 3210 est de retour ! Cette fois, il s’agit d’un « téléphone stupide » pour vous aider à passer du temps loin de votre smartphone.

Appareils photo 50 MP. Batterie qui dure toute la journée. Immense écran lumineux. Les derniers smartphones aiment tous se vanter de ce qu’ils peuvent faire. Mais que se passe-t-il si vous voulez vous éloigner de tout cela ? Bien qu’il ne soit pas aussi performant qu’une machine à voyager dans le temps, ce dumbphone de Nokia est la meilleure solution. Il s’agit d’une réédition de la brique Nokia 3210 – environ 25 ans après le retrait du combiné. Son objectif est de vous faire cesser de trop regarder l’écran de votre smartphone. Après 25 ans à attendre patiemment son heure, le Nokia 3210 revient sur le devant de la scène. Pourquoi ? Eh bien, il semble qu’il y ait un public croissant qui aspire à se déconnecter et peut-être à revivre les jours plus simples de la fin des années 90 et du début des années 2000. Vous savez, l’époque où les téléphones n’étaient que… des téléphones.

Ce Nokia 3210 relancé est plus qu’un voyage dans le passé, il est également légèrement rafraîchi pour nos doigts du 21e siècle. Mis à jour avec un appareil photo 2 MP avec flash (et une torche !), il peut prendre quelques clichés. Il est doté d’une batterie robuste de 1 450 mAh pour des appels longs et ininterrompus, et vous n’avez donc pas besoin de le brancher tout le temps. Envie d’une partie de Snake ? Il est inclus, aux côtés des équipements de base d’un téléphone qui refuse de vous permettre de faire bien plus que d’envoyer des SMS, d’appeler et de jouer. Et (bien que nous ne l’ayons pas encore testé), si Instagram vous manque tellement qu’il vous pousse à jeter votre téléphone contre un mur, le Nokia 3210 devrait survivre. Les joies d’une brique !

Vous avez envie de laisser tomber votre smartphone ? Le Nokia 3210, avec son charme de 1999 et une pincée de technologie de 2024, vous coûtera 79 € en Scuba Blue, Grunge Black et Y2K Gold. Vous pouvez le commander directement auprès de HMD. Mais pas depuis le Nokia 3210 – vous auriez besoin d’Internet pour cela.