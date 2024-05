On a essayé l’iPad Pro OLED et le Pencil Pro – voici pourquoi il vous les faut !

Nos premières impressions après avoir pris en main l’iPad Pro doté d’un écran OLED et l’impressionnant Apple Pencil Pro.

Stuff était bien sûr à l’événement « Let Loose » d’Apple à Londres, et nous avons eu le temps de découvrir le nouvel iPad Pro dans toute sa splendeur aux côtés de l’Apple Pencil Pro, plus performant. Après l’avoir vu de près, c’est une mise à niveau sérieuse pour ceux qui utilisent un iPad Pro, surtout si vous utilisez un Apple Pencil pour dessiner ou effectuer d’autres travaux de près.

L’écran OLED (étiqueté Ultra Retina XDR) est vraiment étonnant et même s’il était difficile d’obtenir une bonne impression sous des lumières vives, il était clairement super lumineux et sera un outil incroyable pour visualiser du contenu avec un grand contraste même si la luminosité maximale de 1 600 nits n’a pas augmenté par rapport à la génération précédente.

Ce qui est particulièrement étonnant, c’est la finesse de l’iPad Pro. Il était assez fin de toute façon, mais le nouveau 13 pouces (non, plus 12,9 mais 13) mesure seulement 5,1 mm. C’est le produit le plus fin jamais fabriqué par Apple, encore plus que l’iPad nano. Remarquable.

Il existe également une option de verre à nano-texture pour les modèles 1 To et 2 To si vous le souhaitez – c’est absolument époustouflant à regarder avec une réflectivité extrêmement faible, même dans une pièce lumineuse.

Il existe également un modèle 11 pouces et les deux sont disponibles en versions 256 Go, 512 Go, 1 To et 2 To.

La dalle retravaillée intègre la puce M4 d’Apple, par opposition à la M3 largement attendue, et elle est plus performante graphiquement – ​​elle est encore une fois en 3 nm, mais il s’agit d’un processus de fabrication de « deuxième génération ». Il y a une avancée avec cette puce dans tous les domaines, mais il y a un processeur repensé avec des cœurs plus efficaces ainsi qu’un moteur neuronal.

Et il est également 1,5 fois plus rapide que M2. Mais nous pensons qu’il doit y avoir d’autres raisons pour lesquelles Apple a opté pour M4 plutôt que d’utiliser M3 et nous pensons que nous en entendrons davantage à ce sujet lors de la conférence des développeurs d’Apple le mois prochain.

Nous savons qu’il y aura de nouveaux éléments basés sur l’IA du côté logiciel d’Apple et il est intéressant d’entendre Apple utiliser la terminologie de l’IA (comme le PC AI) pour remplacer le jargon d’apprentissage automatique qu’il utilise depuis des années. Dans son communiqué de presse, la société déclare : M4 possède le moteur neuronal le plus rapide d’Apple, capable d’effectuer jusqu’à 38 000 milliards d’opérations par seconde, ce qui est plus rapide que l’unité de traitement neuronal de n’importe quel PC IA aujourd’hui… M4 fait du nouvel iPad Pro un appareil outrageusement puissant. pour l’intelligence artificielle. Plus à venir ici, pensons-nous.

Encore plus de stylet de niveau professionnel

L’Apple Pencil Pro est également un nouveau partenaire quelque peu impressionnant. Il n’est compatible qu’avec les nouveaux iPad Air et Pro et il dispose apparemment d’une nouvelle architecture de chargement, mais en réalité, cette capacité fonctionne de manière très similaire au Pencil 2 existant. Il peut être trouvé en utilisant Apple FindMy, ce qui est cependant une excellente nouvelle !

Ce qui est puissant, c’est qu’il y a un nouveau capteur dans le canon que vous pouvez presser. Cela fait apparaître une palette d’outils sur l’écran qui signifie que vous pouvez changer de pinceau/outil ainsi que sélectionner l’épaisseur des lignes et les couleurs. Vous pouvez également appuyer deux fois pour appeler la gomme. Il existe également un moteur haptique doux avec une légère pression qui fournit également une confirmation : tout cela fonctionne très bien et nous avons constaté qu’au deuxième essai, nous nous y étions habitués.

La rotation du barillet modifie l’orientation de votre outil sélectionné et vous pouvez le voir sur l’écran avec Apple Pencil Hover. Si vous souhaitez un crayon moins cher, vous pouvez également choisir l’Apple Pencil USB-C, mais en raison du manque de sensibilité à la pression, nous ne sommes pas sûrs de le recommander, à moins que ce ne soit uniquement pour prendre des notes.