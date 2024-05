Voici toutes les fonctionnalités IA présentées par Apple hier

Ces fonctionnalités d’IA ont accompagné les nouveaux iPad d’Apple et nous donnent un avant-goût de ce qui va arriver du géant de la technologie plus tard cette année.

L’événement de lancement « Let Loose » d’Apple aura vu de nouveaux ajouts importants à la gamme iPad. Les nouvelles puces M4 promettent des performances exceptionnelles et l’OLED est enfin arrivé sur le matériel des tablettes Apple. Les mises à niveau logicielles n’ont cependant pas été ignorées ; Apple a également déployé de nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA pour ses nouvelles ardoises. Ils donnent un premier aperçu sournois de ce qui va arriver du géant de la technologie plus tard cette année.

L’application de création audio Logic Pro 2 a été conçue pour utiliser le moteur neuronal de la puce M4, avec la nouvelle fonctionnalité Session Players vous offrant des options d’instruments supplémentaires. Si vous ne disposez pas des stems originaux (les parties individuelles d’une chanson), l’application analysera et extraira désormais la voix, la basse, la batterie et les autres instruments pour vous donner un point de départ pour remixer.

La fonction ChromaGlow modélise ensuite les sons produits par certains des matériels de studio les plus vénérés au monde. Vous pouvez travailler sur le son parfait avec cinq styles de saturation différents pour ajouter une chaleur, une présence et un punch plus réalistes à n’importe quelle piste. Vous pouvez également choisir parmi des styles modernes, nostalgiques, vintage ou plus extrêmes, qui façonnent et façonnent le mix à l’aide d’algorithmes d’IA.

L’éditeur vidéo Final Cut Pro 2 exploitera l’IA pour isoler les sujets dans vos clips. Apple a également déclaré qu’il pourrait accélérer les sous-titres en direct en temps réel, mais on ne sait pas si cela est spécifique à Final Cut Pro ou s’il s’appliquera à l’ensemble du système. Ailleurs, Final Cut Pro 2 dispose d’une fonctionnalité Live Multicam qui peut connecter et prévisualiser jusqu’à quatre caméras à la fois, en utilisant la nouvelle application Final Cut Camera sur vos autres iPhones ou Pads. Vous pouvez également désormais éditer des séquences à partir d’appareils externes branchés sur votre iPad.

Le nouveau chipset M4 est apparemment 50 % plus rapide que le processeur M2 pour les tâches accélérées par l’IA. Il est capable de traiter 38 000 milliards d’opérateurs par seconde (TOPS), soit les mêmes performances que le dernier silicium PC, sauf en consommant un quart de la puissance.

Cela peut ressembler à des ajouts mineurs à l’IA par rapport à Samsung, Microsoft et Google, qui misent entièrement sur l’IA à ce stade. Mais Apple semble préparer le terrain pour une plus grande révélation de l’IA lors de la prochaine conférence des développeurs WWDC 2024. Le géant de la technologie a déjà publié un certain nombre de modèles d’IA pouvant s’exécuter localement sur votre iPhone et a annoncé son intention de publier d’importantes fonctionnalités basées sur l’IA. En plus des nouvelles fonctionnalités, un Siri remanié est presque certainement à l’ordre du jour.