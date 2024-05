Le nouvel iPad Air d’Apple passe à 13 pouces avec une caméra paysage

Un rafraîchissement de l’iPad Air, intégrant des améliorations de performances grâce à M2 et d’autres améliorations à tous les niveaux.

En 2023, aucune mise à niveau n’avait été faite pour la gamme iPad d’Apple. L’iPad Air, la tablette intermédiaire d’Apple, offre des performances optimales dans un boîtier plus mince et axé sur l’utilisateur moyen. Ce dernier modèle contient de nombreux changements, notamment une amélioration des performances grâce au M2 et un nouvel écran plus grand.

Les choses prennent de l’ampleur avec cette refonte. Vous pouvez désormais choisir entre un modèle d’iPad Air de 11 pouces et de 13 pouces, tous deux équipés d’écrans Liquid Retina. L’écran plus grand vous offre 30 % d’espace d’écran en plus pour jouer. À l’intérieur, il est alimenté par le processeur M2 de certains des derniers MacBook. Il promet des performances de haut niveau et est prêt pour l’IA. Attendez-vous à ce qu’il soit 50 % plus rapide que la génération précédente et jusqu’à 3 fois plus rapide que le modèle A14 Bionic. Cette puce améliorée prend également en charge la fonction de survol de l’Apple Pencil. De plus, il prend en charge le Wi-Fi 6E et 5G, pour une connectivité la plus récente.

Vous trouverez également désormais la caméra frontale de 12 MP sur le côté, tout comme l’iPad (10e génération). Cela peut être un problème si vous tenez l’iPad en mode portrait. Mais évidemment, la grande majorité d’entre nous passera un appel vidéo avec l’iPad en mode paysage. Il intègre également le Center Stage d’Apple, de sorte que vous restez dans le cadre lorsque vous vous déplacez.

L’une de nos tablettes Apple préférées, l’iPad Air de 5e génération a été lancé en mars 2022, doté du chipset M1 et de la connectivité 5G. Du point de vue du design, il ressemblait assez au modèle précédent de 2020. Mais le chipset M1 était une inclusion surprise et en faisait l’une des options iPad les plus recherchées de la gamme Apple.

Il est disponible dans de nombreuses nouvelles couleurs : bleu, violet, starlight et gris sidéral. Les deux modèles commencent à 128 Go, mais vous pouvez les spécifier jusqu’à 1 To. Il commence toujours à 599 $, tandis que l’option 13 pouces commence à 799 $/. Vous pouvez précommander à partir d’aujourd’hui et ils seront disponibles la semaine prochaine.