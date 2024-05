Ce nouvel iPad Pro est plus fin que l’iPod Nano et la tablette la plus performante du marché

Les modèles 11 pouces et 13 pouces contiennent le dernier chipset M4 et une gamme d’autres raffinements.

Le dernier iPad Pro d’Apple est arrivé ! Après un an sans actualisation de la gamme iPad, le modèle haut de gamme du géant de la technologie est sorti précipitamment. Et qu’est-ce que cela doit montrer par lui-même ? Vous trouverez les meilleures performances du marché grâce au chipset M4, aux nouveaux écrans OLED brillants et à toute une série d’autres améliorations qui font de cette tablette la plus professionnelle (et la plus fine) d’Apple à ce jour.

Le nouvel iPad Pro est l’appareil le plus fin jamais fabriqué par Apple, avec seulement 5,1 mm et 5,3 mm (selon la taille). Il est encore plus fin que l’iPod Nano ! Vous pouvez choisir entre un modèle de 11 pouces et un nouveau modèle plus grand de 13 pouces. Devant rond, il y a un nouvel écran OLED qui peut atteindre 1 000 nits de luminosité. Il peut atteindre 1 600 nits de luminosité maximale pour le HDR. En fait, il utilise un nouveau type d’OLED appelé Tandem OLED pour devenir encore plus lumineux. C’est ce qu’on appelle l’Ultra Retina XDR. Il existe également du verre nano-texturé pour une finition mate – il sera moins sujet aux reflets.

À l’intérieur, Apple passe directement au chipset M4, ignorant complètement le processeur M3. Il est construit sur le processus 3 nm, il sera donc très efficace. Il y a un nouveau CPU et un nouveau GPU, qui constituent une avancée par rapport au M3. Le processeur dispose de quatre cœurs de performance et de 6 cœurs d’efficacité. Il est jusqu’à 50 % plus rapide que le processeur M2 du dernier iPad Pro, et le GPU peut rendre le rendu 4 fois plus rapide.

Il contient le processeur neuronal le plus puissant d’Apple, préparant l’appareil au traitement de l’IA. Apple affirme qu’il est plus rapide que n’importe quel processeur neuronal sur n’importe quel PC IA à ce jour. Le cuivre sur le logo Apple est une façon subtile de refroidir les choses, ce qui rend les choses encore plus rapides. Il n’y a désormais qu’un seul appareil photo à l’arrière, de 12 MP. Le flash adaptatif dispose d’une nouvelle fonctionnalité qui utilise l’IA pour faciliter la numérisation de documents. De plus, la caméra frontale de 12 MP est également sur le côté, comme l’iPad (10e génération), et prend désormais en charge Face ID.

Mais les logiciels sont tout aussi importants, et Apple a concocté de nouvelles choses ici dans iPadOS. Final Cut Pro 2 et Logic Pro 2 bénéficient de mises à niveau importantes. Live Multicam vous permet de connecter et de prévisualiser jusqu’à quatre caméras à la fois dans l’application. Vous aurez besoin de la nouvelle application Final Cut Camera sur vos autres appareils iPhone ou iPad, mais ils incluent des options de contrôle professionnelles. Vous pouvez également désormais modifier à partir de périphériques externes.

La nouvelle fonctionnalité Session Players de Logic Pro 2 a été construite sur l’IA pour vous offrir des options d’instruments supplémentaires. Si vous n’avez pas le stem d’origine, l’application extraira désormais la voix, la basse, la batterie et les autres instruments pour vous donner un point de départ pour remixer. Tout cela avant la révélation de la prochaine mise à jour majeure (iPadOS 18) à la WWDC 2024 en juin.

Le dernier modèle d’iPad Pro d’Apple a fait ses débuts en octobre 2022. Cette mise à jour incluait le chipset M2 et la fonction de survol Apple Pencil comme nouveautés. Mais le design est par ailleurs resté inchangé par rapport à l’iPad Pro M1. L’iPad Pro proposait auparavant un écran Liquid Retina XDR dans le modèle 12,9 pouces, apportant un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un rétroéclairage mini-LED.

Vous pouvez emballer le nouvel iPad Pro en argent ou en noir sidéral. Il existe un nouveau clavier magique avec une rangée de fonctions disponible en accessoire. Lui aussi est plus fin et plus léger, comme le nouvel iPad Pro. Le trackpad ressemble plus à celui d’un MacBook et commence à 299 $. Le modèle 11 pouces commence à 999 $, tandis que l’option 13 pouces commence à 1 299 $. Il sera disponible à la commande aujourd’hui et sera expédié la semaine prochaine.