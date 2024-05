Essai – Lexus LM 350h : voyage en jet privé…

Lexus frappe un grand coup avec le LM, qui porte le van d’affaires à un niveau jamais atteint. En effet, l’ambiance est plus au jet privé qu’à l’estafette améliorée. Entre confort royal, raffinement ultime et système hybride convaincant et sobre, c’est le carton plein pour l’homme d’affaires pressé… Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

C’est un nouvel arrivant dans le segment des vans destinés à transporter des VIP dans un confort haut de gamme. Assez trusté par le Mercedes Classe V, dont on voit des exemplaires noirs à vitres noires faisant la navette entre les aéroports et les hôtels de luxe, le Lexus LM est un bel engin (5,13 m de long, 1,89 m de large et 1,94 m de haut) qui ne craint pas de s’affirmer avec une calandre très expressive (encore plus dans le coloris blanc !). Une seule motorisation au programme, le 4 cylindres hybride déjà vu chez Lexus et Toyota (un 2.5 qui sort 250 ch et qui permet d’obtenir des consommations remarquablement basses au vu de la taille et de la masse de l’engin), mais deux versions existent : 4 et 7 places. On vous détaille ça ci-dessous.

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

En réalité, le Lexus LM est basé sur le Toyota Alphard, très courant au Japon et dans de nombreux pays d’Asie ; il est cependant réaménagé pour offrir tout le raffinement que l’on attend d’une Lexus. De fait, nous avions la version 7 places à l’essai : le rang du milieu est composé de deux fauteuils façon business class, et d’une banquette un peu plus spartiate au troisième rang. Là où le LM innove, c’est dans sa version 4 places : une séparation prend place après les sièges avant, pour permettre de placer un écran de 48 pouces a techno Oled qui surplombe un frigo. Les sièges sont reculés, et peuvent se transformer en véritables couchettes. Du jamais vu.

Et sous le capot ?

On l’a dit, une seule proposition, baptisée 350h. Il s’agit du bien connu 4 cylindres, couplé à un petit moteur électrique sur l’essieu arrière, ce qui lui permet d’avoir l’affichage AWD (4 roues motrices). Avantage : une vraie et belle sobriété. Ma consommation, après 200 kilomètres de commuting, ressortait à 6,7 l/100, avec des moments où le LM roulait en mode électrique sur de 50 à 70 % du trajet. Après 300 kilomètres de route, la moyenne a grimpé à 7,5 l/100 : remarquable vu les dimensions de l’engin.

Et au volant, ça donne quoi ?

Ce n’est peut-être pas la place privilégiée, mais c’est déjà loin d’être une punition : les sièges en cuir et les placages en bois placent le conducteur dans une ambiance haut de gamme. L’écran d’info-divertissement est gigantesque et l’ergonomie bien agencée. Ensuite, il faut saluer la facilité de conduite : malgré ses dimensions, le LM se manie du bout des doigts, tout en douceur. Certes, la transmission du système hybride propre aux Toyota et Lexus fait mouliner un peu le moteur dans les côtes et lors des fortes accélérations, mais on apprend ensuite à moduler à la pédale d’accélérateur pour rouler dans la plus grande souplesse possible, d’autant que les 2420 kilos de l’engin n’aiment pas se faire brusquer dans les virages (et votre passager VIP non plus). Et si le moteur peut être un peu sonore aux places avant, on l’entend déjà un peu moins à l’arrière. A l’arrière, justement, c’est là que ce LM se savoure le plus. Lors d’un trajet, j’ai pris cette place… et je me suis endormi ! Une fois les stores latéraux et des toits vitrés fermés, le fauteuil incliné, bien calé dans cet océan de cuir, on se laisse bercer, on se prend à rêver et la route devient une illusion. Une fois revenu à la réalité, on apprécie les tablettes tactiles qui permettent de tout régler, l’excellente sono Mark & Levinson, le confort de suspensions, on apprécie également les tablettes repliables, comme en aviation, qui permettent de travailler, ou encore l’écran de 14 pouces qui sort du plafond, histoire de regarder un documentaire. Le LM, c’est le jet d’affaires posé sur la route car, contrairement à ses concurrents, il n’est pas bâti sur un châssis d’utilitaire, mais sur celui d’un SUV : d’où des réactions de suspension nettement plus conciliantes.

Son point fort ?

C’est d’avoir réinventé le luxe au format du van pour VIP, avec des ambiances qui alternent entre salle de concert, salle de cinéma, ou cocon pour faire la sieste : ce LM propose une expérience hors-normes, encore plus en version 4 places, qui vous sera tout de même facturée 147 700 €.

Les chiffres clé

Moteur : 4 cylindres en ligne, essence, + moteur électrique Cylindrée : 2487 cm3 Puissance : 244 ch à 6000 tr/min Couple : 239 Nm à 4300 tr/min Boîte de vitesse : train planétaire façon CVT Poids : 2420 kilos Vitesse maxi : 190 km/h 0 à 100 km/h : 8,7 secondes Conso officielle / de l’essai : 7,2 l/100 / 7,5 l/100 Prix : gamme à partir de 123700 €

Le verdict de Stuff

Le Mercedes Classe V doit commencer à se méfier, car le Lexus a tout ce qu’il faut pour recueillir les faveurs des palaces !