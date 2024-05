Beats Solo 4, look et autonomie

Beats vient de présenter son casque Solo 4, ultra léger (217 grammes), avec des coussinets supra-auriculaires UltraPlush. L’arceau flexible, les coulisses ajustables et les coques ergonomiques en font un casque confortable

Ses transducteurs 40 mm réduisent les artéfacts électroniques, les latences et la distorsion pour une clarté et une palette sonore sans pareil. Ce casque est désormais doté de l’Audio spatial avec suivi dynamique de la tête. Il s’appuie sur des micros beam-forming améliorés et un algorithme intelligent de reconnaissance des bruits pour des appels et une interaction avec l’assistant vocal de grande qualité. Le bouton “b” permet de contrôler la musique, de prendre des appels ou d’activer votre assistant vocal. Les boutons du volume se trouvent juste au-dessus et en dessous. La compatibilité avec les appareils iOS et Android vous permet de profiter de la fluidité du jumelage en un seul geste, de la configuration automatique de votre compte et des fonctionnalités Localiser ou Localiser mon appareil. Les utilisateurs d’iOS peuvent également activer Siri en mode mains libres et profiter du partage audio.

Le Beats Solo 4 affiche une autonomie plus importante que le modèle précédent. Elle atteint désormais 50 heures pour vous accompagner dans vos entraînements les plus longs, vos déplacements à la journée et vos longues conversations téléphoniques. Si vous êtes à court de batterie, la fonctionnalité Fast Fuel vous offre 5 heures d’écoute en seulement 10 minutes de charge.

Beats Solo 4 est disponible à la commande pour 229,95 € sur le site http://apple.com, en trois coloris : Matte Black, Slate Blue et Cloud Pink.