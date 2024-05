Vous ne croirez pas à quel point le mini téléviseur LED de Hisense est lumineux

La gamme 2024 de téléviseurs Hisense promet des écrans plus grands, des niveaux de luminosité de pointe plus élevés et une nouvelle technologie MiniLED.

Hisense est de retour avec sa gamme 2024 de meilleurs téléviseurs. Ils rejoignent une liste assez impressionnante de nouveaux modèles déjà sortis par d’autres marques cette année. Avec ces derniers modèles, Hisense promet des téléviseurs plus grands qu’avant, plus lumineux que jamais et dotés de la technologie MiniLED qui surpasse les téléviseurs LCD traditionnels avec des noirs plus profonds et des blancs plus lumineux.

Il existe quelques modèles parmi lesquels choisir dans la gamme de téléviseurs Hisense 2024. Et cette année, la taille compte, et Hisense le prouve en étirant les écrans jusqu’à 110 pouces avec ses dernières offres. Ils sont également tous les premiers à proposer Freely, le nouveau service de streaming. Il vous permet de diffuser la télévision en direct et à la demande.

La tête d’affiche de la gamme est l’U9N, qui redéfinit l’expression « allez grand ou rentrez chez vous ». Vous ne pouvez l’acheter qu’en options 75 pouces et 85 pouces. Avec 5 000 nits de luminosité maximale et 5 300 zones de gradation ridicules, il est clair que Hisense ne plaisante pas.

Ce téléviseur est également potentiellement l’un des meilleurs téléviseurs de jeu du marché. Il propose AMD FreeSync Premium Pro, le mode de jeu automatique et Dolby Vision Gaming, le tout fonctionnant sur un panneau soyeux de 144 Hz. Conçu avec un panneau anti-éblouissement à très faible réflexion, le U9N garantit que, peu importe où vous êtes assis, vous aurez le meilleur siège de la maison.

En ce qui concerne les dommages causés à votre portefeuille, le U9N coûte 2 999 $ pour le modèle 75 pouces et 3,99 $, plus élevé, pour la variante 85 pouces.

Et si vous recherchez quelque chose de plus abordable ?

À commencer par l’U8N, disponible en 65 et 75 pouces, il intègre un écran MiniLED soutenu par une armée de minuscules LED pour une image si nette que vous pourriez vous couper. Pensez à des noirs incroyablement profonds et à des niveaux de luminosité éblouissants. Les joueurs et les fanatiques de sport saliveront devant le taux de rafraîchissement de 144 Hz. De plus, il y a l’avantage supplémentaire d’un écran à faible réflexion qui garde les choses lumineuses, quelle que soit la quantité de soleil dans votre pièce.

Ensuite, il y a le Hisense U7N, allant de 55 pouces à un colossal 100 pouces. La technologie Quantum Dot Color garantit que ce que vous regardez apparaît avec plus d’un milliard de teintes. Des fonctionnalités telles que IMAX Enhanced et Dolby Vision ne sont que la cerise sur le gâteau, ajustant l’image aux conditions de votre pièce. L’U6N est disponible dans des tailles allant de 50 pouces à 75 pouces, doté du moteur Hi-View pour des couleurs et une clarté nettes. C’est le choix parfait pour ceux qui souhaitent vivre une expérience visuelle exceptionnelle sans avoir à réorganiser les meubles de leur salon pour accueillir un écran de la taille d’un petit pays.

Pour les joueurs, le E7N Pro est l’arme de choix. Disponible de 55 à 100 pouces, il est doté d’un mode jeu à 144 Hz et d’AMD FreeSync Premium pour garantir que votre jeu soit aussi fluide qu’une machine bien huilée. Des fonctionnalités supplémentaires telles que la technologie AI Adaptive Depth et Ultra Motion font monter les choses d’un cran.

Et pour ceux qui recherchent quelque chose de différent, le projecteur intelligent Hisense C1 et le projecteur L9 ramènent le grand écran à la maison. Ces options offrent des tailles d’écran réglables qui s’étendent jusqu’à 300 pouces. Ils utilisent la technologie laser TriChroma pour un spectacle de couleurs qui vous fera oublier à quoi ressemble le monde extérieur.

Avec autant de modèles parmi lesquels choisir, il existe une option pour tous les budgets. Le U8N commence à 1 799 $, tandis que le U7N est un peu plus convivial à partir de 1 299 €. Pour un équilibre entre performances et prix, l’U6N démarre à 799 $, tandis que le E7N Pro commence à 999 €. Côté projecteur, le C1 vous coûtera 1999 €, et le L9 démarre à partir de 3999 €. Ils seront tous disponibles à la commande directement auprès de la marque.