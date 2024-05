Ces nouveaux téléphones Nokia sont amusants – mais finiront-ils dans votre poche ?

La voie vers la désintoxication numérique ne consiste sûrement pas à acheter plus de technologie…

Ces trois nouveaux téléphones Nokia façons brique sont à peu près aussi éloignés d’un smartphone typique qu’il est possible d’en obtenir en 2024. Les Nokia 215 4G, Nokia 225 4G et Nokia 235 4G construits par HMD ne sont pas destinés à remplacer les fantastiques. un produit phare que les Occidentaux utilisent au quotidien ; ils sont destinés aux moments où ils ont envie d’une désintoxication numérique, mais doivent néanmoins rester joignables.

Le Nokia 235 4G mène la charge avec un écran IPS de 2,8 pouces et une caméra arrière de 2 MP ; le Nokia 225 4G se résume à un écran de 2,4 pouces et une caméra VGA ; et le Nokia 215 4G recule jusqu’à 2,8 pouces, mais n’a aucune sorte d’appareil photo du tout.

Tous les trois utilisent des chipsets Unisoc T107 et exécutent le système d’exploitation du téléphone multifonction S30+. Aux bases s’ajoutent la prise en charge Bluetooth pour la lecture MP3 (n’oubliez pas d’emporter un emplacement pour carte microSD – vous n’irez pas loin avec les 128 Mo de stockage intégré).

Ils disposent tous de la 4G, ce qui est moins une question de navigation rapide que de nombreux réseaux mobiles qui ont commencé à fermer leurs anciens équipements 3G. Et oui, bien sûr, ils jouent tous à Snake. Il est quasiment illégal pour un téléphone multifonction Nokia de ne pas avoir l’emblématique « eat-em-up » à ce stade.

Vous pouvez les choisir dans un tas de couleurs accrocheuses : pêche, noir et bleu foncé pour le 215, rose et bleu foncé pour le 225, et bleu, noir et violet pour le 235.

La meilleure partie est le prix : seulement quelques dizaines d’euros. Tous peuvent être commandés dès maintenant sur le site Web de HMD. La grande question est : devriez-vous le faire ?