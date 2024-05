Sharp Party Speaker PS-921 : faites la fête !

Sharp présente la PS-921 party speaker. La nouvelle version de la PS-919 offre un son puissant et de nombreuses fonctionnalités pour cet été.



Cette PS-921 est une enceinte au design compact avec une puissance maximale de 130 W pour garantir un son riche et profond pour toute occasion. Son système audio canal 2.1, composé de deux haut-parleurs de 5 centimètres et d’un caisson de basse de 10 centimètres, offre un son surround 3D impressionnant et de profondes basses.

De plus, les deux gros haut-parleurs sont orientés de manière à créer un son stéréo qui diffuse la musique dans toute la pièce. Une autre caractéristique innovante de la PS-921 est le mode duo intégré ; sa technologie True Wireless Stereo (TWS) permet de coupler deux enceintes pour un son immersif réparti dans toute la place.

La party speaker Sharp a jusqu’à 14 heures d’autonomie grâce à sa batterie lithium-ion rechargeable ; elle peut également être transportée facilement grâce à sa poignée. Avec un son puissant et ses LED clignotantes, la party speaker crée l’ambiance parfaite pour toute occasion.

Que ce soit dans le jardin, sur la plage, lors d’un barbecue ou au camping, la PS-921 est conçue pour résister aux intempéries grâce à sa protection contre les éclaboussures IPX5 et à son design robuste. Diffusez votre musique en bluetooth depuis un smartphone ou une tablette, ou brancher la PS-921 à un appareil grâce à son entrée auxiliaire 3,5 mm et une lecture de fichiers MP3/WAV/FLAC via USB qui fait aussi fonction de chargement. La PS-921 se distingue de ses concurrents par son design innovant et son très bon rapport qualité-prix.



Sharp PS-921 party speaker, 119 €, www.sharp.fr