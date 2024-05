Lexus UX 300h (2024) : technologie et confort

La Lexus UX 300h de 2024 débarque sur les routes, et redéfinit les attentes en matière de conduite hybride avec une motorisation plus puissante et des innovations technologiques.

La nouvelle motorisation électrique à aimant permanent de l’UX 300h, surtout dans la version avec le système de transmission intégrale e-Four, booste les performances de manière significative, offrant maintenant 41 chevaux contre 7 auparavant. Cette puissance accrue permet une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 7,9 secondes pour la version intégrale, améliorant l’agilité et la réactivité. De plus, une baisse de 12% de la consommation de carburant, avec des chiffres allant de 4,7 à 5,4 l/100 km selon la configuration, illustre l’engagement de Lexus envers une conduite à la fois dynamique et écologiquement responsable.

Sur cette UX 300h, Lexus dévoile un nouveau cockpit digital de 12,3 pouces, proposé en option, qui complète l’écran tactile multimédia de 8 pouces récemment mis à jour. Ces écrans ne sont pas seulement des points d’accès à l’infodivertissement mais des interfaces qui connectent le conducteur à la voiture, offrant une interaction sans faille et intuitive. Pour les mélomanes, le système audio Mark Levinson offre une expérience acoustique exceptionnelle, avec une clarté impeccable et une immersion totale, même à haut volume.

Le volant revu intègre une caméra de surveillance du conducteur, partie intégrante du système Lexus Safety System +, qui renforce la sécurité par une vigilance constante sur l’état de vigilance du conducteur. En plus, la clé numérique dématérialisée permet une interaction encore plus personnelle et sécurisée avec le véhicule, offrant la possibilité de verrouiller, déverrouiller et même démarrer la voiture via un smartphone.

Le Lexus Safety System + enrichit ses fonctionnalités avec l’assistance proactive à la conduite et les feux de détresse arrière automatiques, qui augmentent la sécurité lors de situations potentiellement dangereuses. Le Safe Exit Assist est un ajout particulièrement pertinent pour les environnements urbains, empêchant l’ouverture des portes quand un véhicule s’approche par l’arrière, protégeant ainsi les passagers de collisions possibles avec des véhicules ou des cyclistes.

En Conclusion, la Lexus UX 300h 2024 est plus qu’une voiture hybride ; c’est une belle promesse de mobilité future alliant élégance, performance, et technologies avancées. c’est vraiment la voiture idéal pour ceux qui cherchent a avoir une conduite responsable et moderne, la UX 300h est le bon choix pour naviguer sur la route avec confiance et confort.