SteelSeries Arctis Nova Pro : maintenant en blanc

SteelSeries, la marque esports originale qui fusionne le jeu vidéo et la culture, présente une toute nouvelle version blanche des casques Arctis Nova Pro.



En 2022, SteelSeries a lancé la gamme Arctis Nova Pro, qui a remporté d’innombrables prix et a été saluée par la critique, tout en établissant une toute nouvelle catégorie premium/luxe/haut de gamme sur le marché des casques de jeu.

La gamme Arctis Nova Pro a placé la barre très haut pour atteindre un nouveau niveau d’excellence en matière d’audio haute-fidélité, de qualité de la voix grâce à l’IA et de confort tout au long de la journée, le tout avec une esthétique danoise élégante capable de passer en toute simplicité d’une plateforme à une autre, comme jamais auparavant. Aujourd’hui, le casque haut de gamme de SteelSeries a été réimaginé dans le nouveau coloris élégant pour le printemps 2024.

Première dans le domaine du jeu : le hub Multi-System Connect permet de se connecter à plusieurs appareils en même temps et de basculer entre eux. Les joueurs peuvent passer en toute simplicité d’un PC à une PlayStation, une Switch, un mobile ou une tablette en USB-C, d’une simple pression sur un bouton, et sans devoir toucher aux câbles.

Le Nova Pro Wireless offre aux joueurs un son simultané pour le jeu et le mobile, afin qu’ils puissent jouer et communiquer dans toutes les situations grâce au Quantum 2.0 Wireless. Les joueurs peuvent mélanger deux connexions audios en même temps et communiquer avec leurs amis par téléphone sans devoir quitter leur partie. La puissante technologie sans fil de 2,4 GHz est parfaite pour performer en jeu tout en utilisant le Bluetooth pour les appels, Discord, la musique ou les podcasts.

Pour les sessions de jeu marathon, SteelSeries a été la première marque à créer une solution multi-batterie. Le système Infinity Power offre une autonomie illimitée et permet aux joueurs de toujours rester dans l’action grâce à un système à double batterie. Batterie faible ? Pas de problème. Avec deux batteries remplaçables à la volée et jusqu’à 22 heures par batterie, les joueurs peuvent simplement recharger l’une et continuer à jouer avec l’autre.



• White Arctis Nova Pro Wireless (Xbox) – 379.99 €

• White Arctis Nova Pro Wireless (PlayStation) – 379.99 €