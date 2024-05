Dolby Atmos équipe plus de 300 salles de cinéma en France

Dolby Atmos, la référence en matière de son immersif, franchit un nouveau cap en équipant désormais plus de 300 salles de cinéma en France.

À l’échelle nationale, 300 salles de cinéma (288 salles en Dolby Atmos et 12 salles Dolby Cinema) bénéficient maintenant de cette technologie sonore révolutionnaire, réparties dans plus de 179 villes et incluant tant les grandes chaînes que les exploitants indépendants. La France se positionne ainsi en leader européen pour le nombre de salles équipées en Dolby Atmos, et au 4e rang mondial.

À ce jour, on retrouve Dolby Atmos dans les 12 salles Dolby Cinema (Cinémas Pathé et Cineplanet), 135 cinémas indépendants, 85 salles dans le réseau CGR dont 45 salles ICE et 38 salles dans le circuit Cinémas Pathé.



Avancée majeure depuis le son surround, Dolby Atmos transporte les spectateurs au cœur de l’action grâce à un son multidimensionnel d’une clarté inouïe. Cette technologie permet un placement ultra précis des objets sonores n’importe où dans la salle, y compris au-dessus et derrière le spectateur, afin de créer un paysage sonore immersif plus vrai et intense que nature. Ce dernier se retrouve ainsi plongé dans l’histoire grâce à son enveloppant qui voyage tout autour de lui.

Des dialogues susurrés aux explosions cataclysmiques, en passant par la bande originale, chaque élément sonore joue un rôle qui lui est propre pour créer une expérience totalement immersive.

40% des cinémas français équipés en Dolby Atmos disposent de plusieurs salles ainsi équipées. À l’échelle mondiale, plus de 2950 films sont sortis ou vont sortir en Dolby Atmos (dont Pauvres créatures, Dune et Dune Deuxième partie, Wonka, Barbie, Oppenheimer, Back to black La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume, Furiosa…)

Dolby Atmos sublime également les productions françaises (Astérix et Obélix : L’Empire du milieu, Les trois mousquetaires : d’Artagnan et Milady, Boîte noire, Dogman …

• En 2024, les films dotés de technologies Dolby remportent 14 statuettes dorées au Dolby Theater de Los Angeles



Découvrez les exploitants équipés en son Dolby Atmos en France :

◦ Indépendants : 135 écrans

◦ CGR : 85 écrans répartis sur 48 sites

◦ Cinémas Pathé : 38 écrans répartis sur 30 sites

◦ Mégarama : 15 écrans répartis sur 10 sites

◦ CinéPlanet : 8 écrans répartis sur 3 sites

◦ Cinéville : 8 écrans répartis sur 3 sites

◦ Kinépolis : 7 écrans répartis sur 7 sites

◦ Grand Écran : 4 écrans repartis sur 3 sites

◦ Ociné : 3 écrans répartis sur 2 sites

◦ Néocine : 3 écrans sur 1 site