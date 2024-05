Kelton dévoile une nouvelle montre solaire pour l’été

Kelton, marque de montres icône des 60’s et 70’s lance son modèle solaire « Soleil ». Dotée d’une cellule solaire intégrée, la « Soleil » Kelton est conçue pour convertir efficacement toute forme de lumière en énergie, la stockant dans une batterie secondaire pour assurer un fonctionnement continu.

Son boîtier typique des field watches – en aluminium sablé, matériau recyclable à l’infini – renouvelle ce classique incontournable de l’horlogerie tout en conservant l’une de ses caractéristiques les plus intéressantes : les pompes intégrées, un gage de robustesse non négligeable pour cette montre taillée pour l’aventure. Ce dernier est disponible en deux déclinaisons : « Soleil Noir » et « Soleil Vert ».

Équipée d’un boîtier en aluminium de 37 mm, d’un verre minéral et d’un mouvement solaire japonais à quartz Epson AS 32 à 3 aiguilles et date, la montre solaire Kelton incarne l’alliance parfaite entre innovation, durabilité et élégance. Grâce à son indice d’étanchéité à 5 ATM, qui convient pour de courtes périodes de natation récréative, elle est le compagnon idéal pour garder le rythme tout au long de la belle saison.

Les capteurs solaires positionnés au niveau du cadran permettent à la montre de se recharger avec n’importe quelle source de lumière. Seulement 15 minutes d’exposition par jour suffisent pour maintenir son fonctionnement. En cas de batterie vide, une exposition d’environ 5 heures à la lumière est nécessaire pour une charge complète, offrant une réserve de marche de 4 mois. Contrairement aux montres à quartz conventionnelles, la montre solaire Kelton ne nécessite pas de pile à l’oxyde d’argent, évitant ainsi le besoin de remplacement de batterie. Un mouvement de trotteuse toutes les deux secondes signale un niveau d’énergie faible, avec une autonomie restante d’environ 1 jour

Montres Soleil Noir et Soleil Vert, disponibles sur www.kelton.fr et dans tous les corners Kelton au prix de 195 €