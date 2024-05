Beats by Dre dévoile les petits et puissants Beats Solo Buds

Beats vient de l’annoncer, la marque étend sa gamme de produits emblématiques avec les tout nouveaux Beats Solo Buds.



Avec les écouteurs Beats Solo Buds, Beats traduit le concept signature de la gamme Solo, à savoir la portabilité, le confort et la qualité audio premium, dans sa forme la plus compacte. Avec un son incroyablement puissant, jusqu’à 18 heures d’autonomie1, le jumelage d’un seul geste avec les appareils iOS et Android 2 et un câble de charge USB-C, les Beats Solo Buds ont absolument tout pour vous accompagner partout. Les Beats Solo Buds seront proposés dès le mois de juin dans quatre coloris premium, Matte Black, Storm Gray, Arctic Purple et Transparent Red, au prix de 89,95€.



L’architecture acoustique sur mesure des Beats Solo Buds offre un son Beats puissant dans l’étui le plus compact de notre gamme. Les buses acoustiques ergonomiques et les évents découpés au laser améliorent la performance audio tout en réduisant la pression pour un meilleur confort. Proposés avec quatre tailles d’embouts (XS, S, M, L) pour s’adapter à toutes les oreilles, les Beats Solo Buds créent une isolation acoustique passive confortable pour une expérience d’écoute optimale. Chaque écouteur est équipé de transducteurs à deux couches conçus pour réduire les micro-distorsions sur l’ensemble de la courbe de fréquence et offrir un son haute fidélité sans sacrifier la clarté et les nuances.

Chaque écouteur est équipé d’un microphone de pointe optimisé par un algorithme avancé de reconnaissance des bruits pour une qualité d’appel exceptionnelle. Le Bluetooth classe 1, le meilleur du marché, vous offre une portée sans fil plus élevée avec moins de pertes de connexion.

La compatibilité native permet de profiter du jumelage d’un seul geste, de la configuration de compte automatique et des fonctionnalités Localiser et Localiser mon appareil2 pour tous les utilisateurs. Les fonctions intégrées personnalisables vous permettent de contrôler votre musique, de répondre à vos appels ou encore d’activer l’assistant vocal en appuyant sur le bouton « b ». Vous pouvez également paramétrer l’action de maintien appuyé dans iOS ou dans votre app Beats pour contrôler le volume.

L’autonomie des Beats Solo Buds peut atteindre 18 heures d’écoute. Quand vous devez recharger la batterie, placez vos écouteurs dans leur étui et connectez celui-ci à l’aide d’un câble USB-C. Et pour vos déplacements plus longs, vous pouvez recharger directement avec votre téléphone1, votre tablette ou votre ordinateur portable. Avec la technologie Fast Fuel, une charge de 5 minutes vous offre jusqu’à 1 heure d’écoute6.

Les Beats Solo Buds seront proposés dès le mois de juin en quatre coloris très élégants, Matte Black, Storm Gray, Arctic Purple et Transparent Red, sur le site http://apple.com, au prix de 89,95 €.