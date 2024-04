Monaco E-Prix : victoire de Mitch Evans et doublé Jaguar

• Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) remporte le Monaco E-Prix, huitième manche du Championnat du Monde ABB FIA Formula E, devant son coéquipier Nick Cassidy (Jaguar TCS Racing) et Stoffel Vandoorne (DS Penske). • Avec sa 4e place, le Français Jean-Éric Vergne est désormais 7e au classement général avec 65 points. Sacha Fenestraz (Nissan FE Team) et Norman Nato (Andretti), terminent respectivement huitième et dixième, plaçant trois français dans le top 10 à Monaco. • Pascal Werhlein conserve la tête du classement pilotes, devant Nick Cassidy et le champion du monde en titre Jake Dennis. 14 points séparent le premier du quatrième dans un championnat toujours aussi serré. • Plus de 20 000 fans se sont rassemblés dans les tribunes de Monte Carlo, en présence de la famille royale de Monaco. • Le Championnat du Monde ABB FIA Formula E se rend à Berlin, pour un double-header les samedi 11 et dimanche 12 mai 2024

Mitch Evans de Jaguar TCS Racing remporte le Monaco E-Prix 2024, devant son coéquipier Nick Cassidy grâce à une stratégie d’équipe parfaitement exécutée. Evans était parti en pôle à quatre reprise à Monaco sans jamais la convertir en victoire, mais était monté à trois reprise sur le podium – plus que n’importe quel autre pilote. Cette fois-ci, le pilote a tenu bon et s’est imposé dans le temple du sport automobile.

Le duo a pris la tête au 11e tour – Evans devant Cassidy – dépassant la DS PENSKE de Stoffel Vandoorne qui, lui-même avait auparavant pris l’avantage sur le poleman du jour Pascal Wehrlein (Tag HEUER Porsche). La stratégie d’équipe était alors très claire : Evans creusait un écart de trois secondes quand Cassidy retenait le peloton derrière lui. C’est alors sous ATTACK MODE, qu’Evans a créé assez d’espace pour conserver la première place. Le duo a dû faire face à une Virtual Safety Car après le crash de la Mahindra d’Edoardo Mortara dans le virage de la Piscine.

Au 14e tour d‘une course qui en comptait 31, Evans a pris son deuxième boost de 50 kW, cédant la tête à Cassidy et maintenant à son tour le peloton à distance. La tactique d’équipe se déroulait comme prévu. Les Jaguars semblaient avoir un peu plus d’énergie utilisable que les DS PENSKE, tandis qu’Evans détenait un avantage de 0,5 % de plus que Cassidy. Au 17e tour, Evans a récupéré sa première place et s’est envolé en tête contrôlant totalement la situation, jusqu’à scellé une première victoire à Monaco tant pour le pilote que pour Jaguar TCS Racing, qui signe un doublé, le deuxième de l’équipe en Formule E.

Les DS Penske, Stoffel Vandoorne et Jean-Eric Vergne ont également tiré leur épingle du jeu avec une troisième et quatrième place, tandis que Wehrlein, parti en pole position et leader du classement, termine cinquième devant Oliver Rowland (NissanFE ), l’anglais ayant eu fort à faire avec les Porsche pendant la majeure partie de la course. Antonio Felix da Costa se classe septième sur la ligne d’arrivée. Sacha Fenestraz (Nissan FE Team), Maximilian Gunther (Maserati MSG Racing) et Norman Nato (Andretti) complètent un top 10 où figure les trois pilotes français.

CIRCUIT DE MONACO, MONACO – APRIL 27: James Barclay, Team Director, Jaguar TCS Racing, Nick Cassidy, Jaguar TCS Racing, 2nd position, Mitch Evans, Jaguar TCS Racing, 1st position, and Stoffel Vandoorne, DS Penske, , 3rd position, with their trophies on the podium during the Monaco ePrix at Circuit de Monaco on Saturday April 27, 2024 in Monte Carlo, Monaco. (Photo by Sam Bagnall / LAT Images)

Pascal Wehrlein conserve sa position en tête du classement avec 102 points, bénéficiant d’une avance confortable. En revanche, Jake Dennis, le champion du Monde en titre perd sa deuxième après un accrochage avec Robin Frijns dans le tunnel. C’est désormais Cassidy qui occupe la deuxième place avec 95 points, tandis que Dennis, avec un écart de six points, est troisième. Il n’y a que 14 points d’écart entre le premier et le quatrième au classement des pilotes.

Jaguar TCS Racing conserve la tête du classement par équipes avec 172 points, contre 128 pour TAG Heuer Porsche. Les 9e et 10e manches de la saison 10 se dérouleront à Berlin les 11 et 12 mai.