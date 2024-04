HONOR 200 Lite, le nouveau petit prodige de sa série Numbers

Le HONOR 200 Lite, aussi fin que léger, est un mariage entre design, performances photographiques et capacité de stockage à un prix ultra abordable. Il est disponible en précommande dès aujourd’hui avec des offres exceptionnelles.

La marque HONOR, nouvelle icône de la tech, annonce aujourd’hui le lancement du nouveau HONOR 200 Lite. Ce smartphone polyvalent a été conçu pour répondre aux différents besoins des utilisateurs, il offre un design élégant, embarque performances photographiques rares en matière de portrait, et présente une grande capacité de stockage. Pensé pour la jeune génération qui crée des contenus en toutes circonstances, il est très accessible en prix.

Le HONOR 200 Lite excelle dans la photographie de portrait grâce à une caméra frontale de 50 MP qui se distingue par ses performances, peu importent les conditions d’éclairage. Disposant de l’algorithme de pointe RAW Domain d’HONOR, il permet de réaliser des

portraits équilibrés grâce à une mise au point précise qui permet de conserver un haut niveau de détails. Capable d’adapter automatiquement le champ de vision entre 1x et 0.8x, le HONOR 200 Lite permet aux utilisateurs de capturer des selfies de groupe époustouflants tout en préservant les détails de l’arrière-plan. De plus, le HONOR 200 Lite intègre un mode Selfie Light, un éclairage dédié aux selfies qui crée des effets de lumière artistiques pour des portraits 3D captivants. Les utilisateurs peuvent ainsi capturer en toute confiance de magnifiques selfies qui les mettent en valeur sur chaque photo.

Le HONOR 200 Lite dispose également d’un système de triple caméra arrière qui permet d’immortaliser des souvenirs saisissants et détaillés. Ce système comprend une caméra principale de 108 MP, d’un appareil photo grand-angle de 5 MP et d’un appareil photo macro de 2 MP. Grâce à son ouverture de f/1.75 et 108 millions de pixels avec le mode HIGH-RES, la caméra principale garantit que les plus beaux moments sont préservés avec

clarté et fidélité même dans des conditions de faible luminosité. Le HONOR 200 Lite intègre également trois modes distincts pour capturer des portraits captivants à différentes distances et créer des effets de bokeh progressifs qui imitent la vision naturelle des yeux.

Avec un design ultra-mince, le HONOR 200 Lite est à la fois élégant, robuste et simple d’utilisation. Avec une épaisseur de seulement 6,78mm et pour seulement 166 g, le HONOR 200 Lite se ferait presque oublier dans une poche ou dans un sac s’il n’était pas si beau ! Conçu pour résister aux petits accidents de la vie quotidienne, il est certifié 5 étoiles par SGS, témoignant de sa capacité de résistance aux chutes et chocs. Conçu de façon innovante pour résister à des chutes accidentelles d’une hauteur de 1,65 mètre, il offre une

vraie tranquillité d’esprit aux utilisateurs.

Le HONOR 200 Lite est équipé de 8 Go de mémoire et d’un grand espace de stockage de 256 Go, idéal pour tous ceux qui souhaitent conserver leurs contenus à portée de main à tout moment. Il intègre également la technologie HONOR RAM Turbo (8 Go+8 Go), qui optimise l’enregistrement des fichiers en déplaçant une partie de la mémoire flash vers la RAM, offrant une expérience globale plus fluide. Propulsé par le processeur MediaTek Dimensity 6080, le HONOR 200 Lite promet de hautes performances et des capacités d’imagerie impressionnantes, une connectivité 5G grande vitesse et une haute fréquence d’affichage.

Équipé d’un écran AMOLED de 6,7 pouces aux bordures ultra-minces, il offre aux utilisateurs une expérience visuelle confortable et immersive. Avec un taux de rafraîchissement de 90Hz, l’affichage est plus fluide et plus réactif. En complément, la luminosité HDR maximale de 2000 nits promet un rendu de couleurs au plus proche de la réalité, assurant une excellente visibilité même en cas de grande luminosité. Cela facilite ainsi la lecture des messages, la navigation ou la visualisation d’images à tout moment de la journée et en tout lieu.

Doté d’une batterie de 4500 mAh, le HONOR 200 Lite peut prendre en charge jusqu’à 29 heures d’appels, 14 heures de lecture vidéo et 16 heures de navigation, garantissant une longue utilisation ininterrompue. Couplé avec à la HONOR SuperCharge de 35W, il se recharge facilement même lors des déplacements. Le HONOR 200 Lite est disponible en précommande en 3 couleurs – Starry Blue en exclusitité sur le site honor.com, Cyan Lake

et Midnight Black, dès le 26 avril à partir de 329,90 € sur notre site, avec un HONOR

Band 9 (valeur 59,90 €), une paire d’écouteurs Choice X5 (valeur 49,90 €) et un coupon de

30 € offerts.