Un nouvel Apple Pencil attendu la semaine prochaine avec une nouvelle fonctionnalité

Le prochain Apple Pencil devrait recevoir un retour haptique et vous pouvez vous attendre à ce qu’il fasse son apparition lors de l’événement de lancement de Let Loose.

Au cas où vous ne l’auriez pas entendu, il y aura une keynote Apple la semaine prochaine. Il s’appelle « Let Loose » et nous nous attendons à voir les derniers iPads dévoilés. Mais ce ne sont pas seulement les tablettes que vous devriez surveiller : nous attendons également un nouvel Apple Pencil. Le géant de la technologie est même allé jusqu’à mettre le stylet dans l’invitation à l’événement. Et apparemment, il est sur le point d’être lancé avec cette nouvelle fonctionnalité haptique majeure.

L’analyste Mark Gurman estime que le nouvel Apple Pencil sera doté d’un retour haptique. Imaginez votre Apple Pencil imitant différents outils artistiques, du grattage d’un bâton de fusain au coup de pinceau. Il ne s’agit pas seulement de se sentir bien, mais plutôt d’apporter une sensation plus intuitive et naturelle à l’art numérique. Cela ne nous surprend pas, car Apple cible depuis un certain temps déjà ses iPads haut de gamme vers les créatifs.

Mais ce n’est pas la seule nouveauté que vous pouvez attendre du nouvel Apple Pencil. La rumeur veut qu’Apple accepte la pression – non, pas sur votre portefeuille cette fois. Le nouveau Pencil pourrait être équipé de « gestes de pression », tout comme les tiges des AirPods Pro. Besoin de déposer un autocollant, d’insérer une zone de texte ou d’apposer une signature ? Écrasez simplement votre crayon. Et pour ceux qui aiment bricoler, des embouts interchangeables sont au rendez-vous. Oh, et il est censé y avoir une compatibilité avec le casque Apple Vision Pro pour les croquis spatiaux.

Tout cela devrait être dévoilé le 7 mai, aux côtés de ce qui pourrait être de nouveaux modèles d’iPad Pro et d’iPad Air.