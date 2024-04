Voici la voiture de Formule E de la saison prochaine, et elle est plus rapide qu’une F1

La nouvelle voiture de course Gen 3 Evo sera utilisée lors de la 11e saison de Formule E l’année prochaine, et elle est plus rapide que les voitures de F1 !

Si vous êtes un fan de F1, vous avez peut-être regardé la Formule E ces dernières années. C’est une configuration similaire, mais tout est électrique – la durabilité est une priorité. La saison de course de l’année prochaine sera la 11e de Formule E, et la course électrifiée est sur le point de dépasser largement la Formule 1. La voiture de course Gen 3 Evo récemment dévoilée sera utilisée la saison prochaine, et elle est bien plus rapide qu’une voiture de F1 utilisée aujourd’hui.

Les voitures électriques sont souvent critiquées car elles ressemblent à des voitures RC surdimensionnées. Mais la voiture de course de nouvelle génération de Formule E brise tous les stéréotypes en devançant ses cousines à essence en F1. La nouvelle Gen 3 Evo n’est pas seulement rapide, c’est la monoplace FIA ​​la plus rapide de la planète. Il peut atteindre 0 à 100 km/h en 1,82 seconde. C’est 30 % plus rapide que les voitures de F1 d’aujourd’hui. Dévoilé lors de la course de Monaco 2024, ce nouveau véhicule est prêt à brûler le tarmac lors de la saison 11 du Championnat du Monde de Formule E.

Parallèlement à l’augmentation de la vitesse, la nouvelle Gen 3 Evo propose une multitude de mises à niveau techniques. L’objectif est d’augmenter ses performances à des niveaux ridicules. Nous parlons d’un kit carrosserie aérodynamique plus solide et plus agressif qui promet des courses roue à roue si serrées que vous pourriez pratiquement échanger la peinture. Et, pour la première fois en Formule E, la Gen 3 Evo arbore une transmission intégrale pendant les meilleures parties de la course. Il ne s’agit pas seulement de garder le caoutchouc sur la route. Il s’agit d’extraire jusqu’à la dernière goutte d’excitation de l’expérience de course.

Et n’oublions pas les pneus, héros méconnus de la piste. Les nouveaux pneus de course Hankook iON sont respectueux de l’environnement. Ils sont fabriqués à partir de 35 % de matériaux recyclés et durables. Ce sont des pneus qui adhèrent aussi bien à la piste qu’à la conscience. La technologie de freinage régénératif permet à ces voitures de générer près de la moitié de l’énergie dont elles ont besoin pendant la course elle-même.

Quant à savoir quand vous pourrez voir cet éclair électrique en action, gardez vos calendriers libres pour les prochaines courses de Formule E Saison 11. Elles se dérouleront tout au long du début de l’année 2025. Les plus grands constructeurs et pilotes du monde pousseront la Gen 3 Evo jusqu’à ses limites, et peut-être certaines limites de la physique, autour de circuits mondiaux emblématiques.