Milan Design Week 2024 : Lexus présente “Time”

Lexus a dévoilé l’exposition « Time », inspirée par le concept de véhicule électrique de nouvelle génération Lexus LF-ZC, à la Milan Design Week, le plus grand événement international consacré au design.

L’exposition comprend l’installation « Beyond the Horizon » de Hideki Yoshimoto/Tangent avec « Time » reflète la vision de Lexus sur la façon dont les innovations en matière de logiciels et d’énergie aideront les voitures du futur à offrir de nouvelles possibilités aux clients et permettront au luxe de coexister avec la neutralité carbone.

L’exposition Time présente les travaux de deux designers inspirés par la Lexus LF-ZC (Lexus Future Zero-emission Catalyst), un concept-car qui explore ce qu’un véhicule électrique à batterie de nouvelle génération pourrait être. « Beyond the Horizon » de Hideki Yoshimoto et son studio Tangent illustre un monde de mobilité future qui évolue grâce à l’innovation logicielle. Réalisée en collaboration avec le musicien et compositeur Keiichiro Shibuya, l’installation intègre également un paysage sonore immersif.

« 8 Minutes and 20 Seconds » est une nouvelle oeuvre de la designer Marjan van Aubel qui associe le design solaire et la technologie dans la poursuite d’un avenir neutre en carbone.

Simon Humphries, Chief Branding Officer de Lexus, a déclaré : « Lexus a toujours bousculé les conventions dans le domaine des voitures de luxe en s’efforçant d’élargir les horizons de ses produits et services afin de dépasser les attentes de ses clients. Nous avons une philosophie résolument centrée sur l’humain et croyons qu’en continuant à explorer la relation entre les gens et le temps – le titre de notre exposition – nous serons inspirés pour créer des expériences nouvelles et uniques. »

Le 15 avril à 18h30, Hideki Yoshimoto/Tangent, Keiichiro Shibuya et Marjan van Aubel sont montés sur scène au Superstudio à l’occasion de l’inauguration de « Time » et ont présenté leurs installations.

« Beyond the Horizon » est une installation immersive présentant un alignement de sculptures de deux mètres de haut. Bien que celles-ci semblent uniformes en apparence, chacune émet des effets de lumière uniques pour créer des atmosphères différentes. Le Lexus LF-ZC est positionné au centre de l’oeuvre, symbolisant l’innovation et la mobilité du futur.

Le designer Hideki Yoshimoto allie technologie de pointe et artisanat japonais séculaire sur un écran géant (4 mètres de haut x 30 mètres de large) présentant des vues de l’horizon changeant en permanence. Son matériau s’inspire des 1 500 ans de tradition du papier « washi » Echizen, utilisé pour les paravents que l’on trouve dans les maisons japonaises traditionnelles. Ici, il est fabriqué à partir de fibres de bambou, faisant référence à la façon dont ce matériau durable est présent dans l’intérieur du LF-ZC ainsi qu’à l’utilisation intensive par Lexus des compétences artisanales. L’écran montre une séquence d’images de l’aube au crépuscule, accompagnées d’un paysage sonore original et abstrait créé par le musicien-compositeur Keiichiro Shibuya.

Nommé d’après le temps qu’il faut à la lumière pour atteindre la terre depuis le soleil, « 8 minutes et 20 secondes » imagine la voiture positionnée parmi des arbres holographiques et un coin salon réfléchissant, sur fond de soleil interactif. Créé avec un cercle de 16 lampes solaires Sunne de Marjan van Aubel, ce soleil change de couleur lorsque les visiteurs touchent un capteur fabriqué à partir d’un nouveau tissu en bambou développé par Lexus. Le capteur envoie un signal qui déclenche un lever de soleil unique à chacun.

L’installation intègre également les sons naturels comme le bruissement des bambous – une autre référence au matériau utilisé à l’intérieur du Lexus LF-ZC, qui a inspiré ce travail.