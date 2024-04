Playseat Formula Intelligence F1 Edition, le cockpit de simulation de course parfait pour les futurs Lewis Hamilton

Si vous ne parvenez pas à décrocher la pole position avec le Playseat Formula Intelligence F1 Edition, il est probablement temps de trouver un nouveau passe-temps.

Playseat estime que son nouveau châssis de simulation de course Formula Intelligence F1 Edition (2499 €) « reproduit les sensations authentiques d’être dans un cockpit de course de Formule 1 », mais il ne précise pas exactement de quoi il s’agit.

Considérer qu’il est très possible de conduire une F1 contre un mur à 320 km/h et de ressentir authentiquement toutes les sensations désagréables qui vont avec, ce n’est pas forcément très attrayant. Mais peut-être s’agit-il davantage de la position de conduite, qui a été entérinée par Max Verstappen lui-même, ou le cadre tubulaire en acier au carbone, sur lequel vous pouvez fixer un puissant volant à entraînement direct sans que le tout ne se désintègre lorsque vous jugez mal un virage et que vous partez en tête-à-queue dans le gravier. Il existe également une plaque de pédale sans flexion afin que vous puissiez être suffisamment confiant dans votre accélération et votre freinage pour éviter des détours imprévus.

Vous pouvez également effectuer divers ajustements pour garantir que les conducteurs de différentes statures s’adaptent aussi confortablement que possible à l’intérieur du Playseat Formula Intelligence F1 Edition, bien que vous deviez ajouter le volant et les pédales vous-même.

Si vous êtes prêt à dépenser l’équivalent d’une Citroën DS3 d’occasion pour un siège de course pour votre PS5, Xbox ou PC de jeu, il y a de fortes chances que vous ayez déjà converti la chambre d’ami en un sanctuaire dédié aux simulations.