Sonos revisite son application. Mais pour quoi faire ?

Sonos dévoile aujourd’hui la refonte de son application, et permet d’organiser ses playlists, stations, albums et favoris à partir de plus de 80 services depuis un seul écran d’accueil personnalisable.

Le nouvel écran d’accueil personnalisable permet d’accéder plus facilement aux contrôles du système Sonos: plus besoin de naviguer entre les menus, il suffit de balayer avec le doigt vers le haut. En tant que leader de l’expérience sonore, Sonos cherche constamment à créer de meilleures expériences pour ses utilisateurs. Dans cette optique, la marque a repensé l’application autour d’une interface software moderne qui garantit une expérience plus simple, plus rapide, plus efficace, pouvant prendre en charge les innovations plus rapidement. La nouvelle version prend en charge tous les produits S2 existants. Elle sera disponible à partir du 7 mai 2024 sous forme de mise à jour pour l’application mobile S2 et d’une nouvelle application web.

La toute nouvelle application Sonos offre une expérience d’écoute personnalisée centrée sur les contenus préférés des utilisateurs. Elle met en avant les contenus favoris et offre plus de contrôle dans la personnalisation de son expérience d’écoute.