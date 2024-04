On a testé pour vous… Les écouteurs Nothing Ear (a) jaune

Une version colorée et à prix réduit de la formule habituelle de Nothing qui fait encore mieux dans quelques domaines clés.

C’était inévitable. Une fois que Nothing a introduit un deuxième modèle plus abordable dans sa gamme de smartphones, une paire d’écouteurs sans fil assortie ne pouvait pas être loin derrière. Ear (a) reprend l’essentiel de ce qui a donné une telle valeur aux efforts audio précédents de l’entreprise, prolonge un peu plus l’autonomie de la batterie, avec un zeste de style.

Design et finition

Regardez les écouteurs et vous aurez du mal à faire la différence entre Ear (a) et son grand frère. Les tiges transparentes et les boîtiers de drivers bulbeux de Nothing ont été conservés pratiquement inchangés, les composants internes apparaissant en grande partie aux mêmes endroits.

Le grand changement est le nouveau coloris jaune ; c’est la première fois que Nothing ajoute de la couleur à l’un de ses produits principaux et fait tourner les têtes. Même les embouts en silicone fournis sont de couleur assortie. Vous n’allez pas en perdre de vue s’ils tombent au sol. Bien sûr, les options noir et blanc familières de Nothing font également leur apparition.

On a trouvé l’ajustement aussi confortable que les efforts précédents de Nothing, une fois que trouvé les embouts de la bonne taille pour chaque oreille. Avec une bonne étanchéité, il y a un niveau respectable d’isolation phonique passive, et les têtes ne bougent pas en marchant ou en faisant du jogging.

Ici, l’équipe de conception de Nothing a eu plus de liberté. Au lieu d’une coque carrée, celle des Ear (a) devient rectangulaire, fabriquée à partir d’un mélange de plastiques opaques et transparents. La forme plus longue et plus fine était plus confortable en poche et je pense personnellement qu’elle est également plus agréable pour les yeux, bien que la finition brillante de la partie inférieure ne soit pas aussi agréable que celle mate du modèle le plus cher. Il s’agit évidemment d’un produit Nothing, comparé aux CMF Buds Pro d’aspect plutôt générique.

Les plastiques ont bien résisté après une semaine de tests, même s’il faudra beaucoup plus de temps pour voir s’il évite les éraflures aussi bien que l’Ear 2, désormais à la retraite, ou s’il les récupère aussi rapidement que l’Ear 1 l’a fait. La résistance IPX2 est assez minime, ce qui signifie que vous ne voudrez pas le sortir lors d’une forte tempête. Les têtes sont plus résistantes (IP54) et supportent donc très bien la sueur du gymnase et les averses de pluie soudaines.

Caractéristiques et batterie : longue durée

Il y a très peu de choses qui séparent Ear (a) des écouteurs plus chers psur le plan des fonctionnalités. Cela inclut les commandes de pincement, qui évitaient complètement les sauts de piste et les pauses accidentels rencontrés avec les commandes par pression sur les écouteurs concurrents.

On estimait que la détection intra-auriculaire de l’Ear (a) était en fait meilleure que celle de l’Ear, qui, pour une raison quelconque, décidait régulièrement qu’un écouteur avait été retiré et mettait ma musique en pause. Cela ne s’est pas produit ici. C’est formidable de voir Nothing adopter le codec Bluetooth de haute qualité LDAC, donnant à Ear (a) l’avantage sur les écouteurs intra-auriculaires bon marché qui s’appuient sur SBC et AAC de base. Vous renoncez au LHDC en achetant ce modèle au lieu de l’Ear. Mais vu que ce codec Bluetooth n’est pas aussi populaire que LDAC, cela ne vaut la peine de dépenser un supplément que si votre appareil le prend en charge – et que vous vous souciez suffisamment de la qualité sonore pour l’activer.

C’est également le cas en matière de recharge sans fil. Vous n’en obtenez pas ici, mais à moins que votre téléphone ne dispose d’un partage d’énergie sans fil – et que vous l’utilisiez régulièrement pour recharger vos petits gadgets lors de vos déplacements – vous ne le manquerez pas.

La durée de vie de la batterie est décente, plutôt que meilleure de sa catégorie, avec un peu plus de cinq heures avec l’ANC activé et neuf heures lorsqu’elle est désactivée. C’est en fait mieux que l’Ear, plus cher, mais seulement d’environ 20 minutes. Lorsque j’ai désactivé la suppression du bruit, j’ai vu au nord de neuf heures, ce qui est vraiment plutôt bien. Avec quelques déplacements vers le boîtier de chargement, la durée d’écoute totale est plus proche de 24 heures avec l’ANC activé, donc plus que suffisant pour passer un vol long-courrier, ou de 42 heures sans l’ANC. Les Galaxy Buds FE durent quelques heures de plus, si la durée de vie est votre plus grande préoccupation.

Interface : X appeal

À première vue, l’application compagnon Nothing X semble tout aussi complète pour Ear (a) que pour Ear standard – mais il existe quelques différences. La bascule audio de haute qualité est ici limitée à LDAC, comme expliqué ci-dessus. Les commandes de pincement peuvent toujours être entièrement personnalisées, les différents modes ANC activés et les paramètres utiles activés, notamment la connectivité multipoint et l’écoute à faible latence. Les deux ont parfaitement fonctionné lors de mes tests, basculant rapidement entre un ordinateur portable et un smartphone et avec une synchronisation audio/vidéo suffisamment proche pour ne pas être distrayant lorsque vous jouez à des jeux.

L’application peut également installer des mises à jour du micrologiciel, effectuer un test d’ajustement des oreilles (qui vérifie une bonne étanchéité sonore à l’aide des micros intégrés, plutôt que des tests pour voir si les écouteurs sont sécurisés) et diffuser des tonalités à travers les écouteurs si jamais vous les égarez. On a également apprécié les pourcentages de batterie clairs pour les écouteurs et le boîtier sur l’écran d’accueil, ainsi que le widget Android utile qui met les modes ANC à portée de main.

Il n’y a aucun moyen de créer un profil sonore personnel ici, ce qui signifie que tout réglage de tonalité doit être effectué uniquement à l’oreille. L’égaliseur est loin d’être aussi personnalisable non plus, manquant le mode Advanced de l’Ear et son égaliseur à huit bandes. Vous ne pouvez pas non plus importer de profils créés par d’autres utilisateurs. Cela semble artificiellement limité pour donner aux gens une raison de payer un supplément pour Nothing Ear, presque comme si l’entreprise ne pensait pas que la différence de qualité sonore et l’ajout de la recharge sans fil étaient des incitations suffisamment fortes en elles-mêmes.

Qualité sonore et suppression du bruit

Plutôt que de réutiliser le même driver que l’Ear 2, Nothing a opté pour un tout nouveau driver dynamique de 11 mm pour Ear (a). Il n’a pas le diaphragme en céramique que l’on trouve sur le Nothing Ear, plus cher, donc le haut de gamme manque un peu de la netteté de ce modèle, mais l’équipe de réglage de l’entreprise a fait du très bon travail partout ailleurs.

Naturellement, pour une paire d’écouteurs à ce prix, Ear (a) a une signature sonore amusante conçue pour plaire au grand public (les audiophiles sérieux se lèvent rarement du lit pour des écouteurs coûtant moins de quatre chiffres de nos jours). La courbe de tonalité n’est pas aussi en forme de V que certains, les basses et les aigus partageant une facturation plus égale avec les médiums. La voix de Mimi Webb sur Mistake peut briller sur la ligne de basse et n’est pas éclipsée par les autres instruments. Les charleys du Texas Hold’em de Beyonce font preuve d’une grande clarté, sans entrer dans les sifflements.

Les basses fréquences étaient plus avancées dans le mixage que le Cambridge Audio M100, qui a une approche plus analytique. Le traitement Bass Enhance de Nothing est activé par défaut ; cela fonctionne assez bien pour la plupart des genres, mais j’ai trouvé que certains morceaux électroniques plus lourds sonnaient trop fort. Je l’ai éteint, puis j’ai recomposé les basses dans l’égaliseur personnalisé d’un cran ou deux pour une présentation plus équilibrée.

Ce sont toujours des écouteurs abordables, vous ne devriez donc pas vous attendre à la précision ou à l’engagement que vous obtiendrez d’un modèle beaucoup plus cher, mais quel que soit le genre de votre choix, Ear (a) sera une écoute agréable.

C’est une histoire similaire avec la suppression active du bruit. Tant que vous n’attendiez pas qu’ils détrônent les écouteurs Sony WF-1000XM5 ou Bose QuietComfort Ultra, vous serez impressionné par la capacité du Nothing à apaiser le monde extérieur. Ces écouteurs ont la même annulation de 45 dB que le Nothing Ear, ce qui constitue une amélioration bienvenue par rapport à Ear 2 et idéal pour les déplacements au bureau.

Le réglage adaptatif s’adapte rapidement aux espaces bruyants et calmes, avec un bruit de fond assez faible et imperceptible lors de l’écoute de musique. Même lorsque je diffusais des podcasts, le sifflement n’était pas très perceptible et l’ANC était toujours capable de couper le son de mes compagnons de voyage.

Verdict : Nothing Ear (a)

Entre plaisir et fonctionnalités, Ear (a) voit Nothing revenir sur le véritable territoire des bonnes affaires. Ils pourraient abandonner quelques fonctionnalités par rapport à la version complète, qui n’est qu’un peu plus chère, mais rendre un ANC aussi performant et un son aussi agréable disponible pour moins de 100 € est une véritable réussite.

Un manque de recharge sans fil peut être pardonné à ce prix, tout comme le manque de prise en charge du LHDC. Le design vaut la peine de payer plus cher que le CMF Buds Pro, en particulier dans ce nouveau coloris jaune accrocheur. Dommage que Nothing ait conservé les paramètres d’égalisation avancés exclusifs au Nothing Ear, plus cher, mais les outils les plus basiques disponibles ici sont toujours en mesure de fournir des réglages de réglage utiles.

Si le style ne vous a pas plu, les Samsung Galaxy Buds FE et WF-C700N restent les meilleurs choix. Mais tous ceux qui recherchent des alternatives aux Airpods seront très heureux d’en avoir une paire dans les oreilles.