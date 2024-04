Bientôt un OnePlus Pad Go pour affronter l’iPad d’entrée de gamme ?

Ces machines à un bon rapport qualité-prix de la gamme OnePlus seront disponibles pour les clients en Europe à partir du 23 avril.

Le OnePlus Pad Go, lancé en Asie en 2023 comme alternative moins chère au Pad classique, se dirige désormais vers l’Europe pour rivaliser avec l’iPad d’entrée de gamme. De plus, après son lancement plus tôt cette année, la populaire OnePlus Watch 2 vise les clients européens dans une nouvelle édition exclusive. Les deux appareils constituent des options d’un excellent rapport qualité-prix dans la gamme d’appareils OnePlus. Et les clients européens pourront les obtenir à partir du 23 avril.

Le gros problème ici est la disponibilité du OnePlus Pad Go en Europe. Il s’agit d’un modèle plus convivial de la tablette Pad emblématique de la marque. Conservant l’esthétique et le logiciel de base de son frère plus cher, cet appareil arbore un écran LCD de 11,35 pouces 2408 x 1720 avec un taux de rafraîchissement vif de 90 Hz, en baisse par rapport à 144 Hz. Il fonctionne sous Android 13 équipé d’OxygenOS 13.2 et tire son épingle du jeu d’un chipset MediaTek Helio G99, de 8 Go de RAM et offre jusqu’à 256 Go de stockage. Une batterie de 8 000 mAh garantit la longévité et une charge rapide de 33 W, le tout enveloppé dans une option de couleur Twin Mint élégante qui présente un nouveau look bicolore.

L’Europe reçoit également une nouvelle version exclusive de la Watch 2 dans une édition lifestyle. La OnePlus Watch 2 est une meilleure tentative de montre intelligente que la première offre de la marque. Le Snapdragon W5 de Qualcomm est le chipset performant qui permet à tout de bien flotter. Il existe également un chipset MCU BES 2700 pour plus d’efficacité. Le verre saphir de l’écran 1,43 pouces 326ppi et le boîtier en acier inoxydable ont été conçus pour durer. La durée de vie de la batterie reste le plus gros problème des montres intelligentes, de sorte que la Watch 2 peut offrir 12 jours d’autonomie en mode Économie d’énergie, ou 100 heures sans ce mode. Il existe un GPS double fréquence et de nombreuses mesures de condition physique telles que VO2 Max.

Les détails des prix n’ont pas encore été annoncés, mais attendez-vous à plus d’informations de la part de OnePlus lors du lancement des appareils.