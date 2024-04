Huawei dévoile sa nouvelle vague de produits mobiles et portables “Super Slim, Super Selfie”

HUAWEI annonce aujourd’hui une série de nouveaux produits lancés dans le cadre de sa nouvelle campagne “Super Slim, Super Selfie”.

La nouvelle gamme de produits de la marque est portée par la série HUAWEI nova 12, qui innove en matière de selfie et se concentre sur l’intégration de technologies performantes et de designs fins et élégants. Le HUAWEI nova 12s optimise sa structure grâce au design Extreme R Angle. Les HUAWEI nova 12s et 12 SE héritent du design iconique et éblouissant du Star Orbit Ring des précédents smartphones de la série nova, tandis que le HUAWEI nova 12i va encore plus loin avec le Super Star Orbit Ring. Les designs Star Orbit Ring et Super Star Orbit Ring s’inspirent du cosmos et de l’univers, et se distinguent par leur éclat céleste similaire à celui d’une étoile. Leur design époustouflant est inspiré d’un artisanat haut de gamme. La série HUAWEI nova est également disponible en deux coloris ; bleu pétale pour le HUAWEI nova 12s et vert émeraude du HUAWEI nova 12i.



La série HUAWEI nova 12 continue de repousser les limites de la technologie de l’appareil photo frontal, donnant à chaque utilisateur l’opportunité de transformer son moi ordinaire en une nova star. Le HUAWEI nova 12s brille par sa caméra selfie ultra-large de 60 MP, offrant l’une des caméras frontales à la résolution la plus élevée parmi les smartphones de la même gamme de prix. Grâce à son angle ultra large de 100°, les utilisateurs pourront prendre des photos de groupe plus larges ou améliorer leurs selfies en présentant de vastes arrière-plans tels que des paysages montagneux ou des horizons urbains lumineux. La technologie de pointe de l’appareil photo frontal va de pair avec les modules de l’appareil photo principal – un appareil photo principal Ultra Vision de 50 mégapixels et un appareil photo macro grand angle de 8 mégapixels – qui ajoutent des modes de prise de vue polyvalents. Grâce à une expérience photographique haute définition améliorée par le moteur XD Portrait, les utilisateurs peuvent capturer les photos les plus authentiques, de leur vie et de leur histoire.

La série HUAWEI nova 12 sera la première des smartphones Huawei à lancer le nouveau système d’exploitation EMUI 14. Le système d’exploitation mis à jour renforce la sécurité, la personnalisation et l’efficacité par rapport aux générations précédentes, offrant aux utilisateurs une interface plus simple et de nombreuses personnalisations. Il y a maintenant de nouvelles fonctionnalités comme Live View, une fonction de notification qui permet aux utilisateurs de jeter un coup d’œil en temps réel aux activités des applications natives à partir de leur écran de verrouillage AOD (Always One Display), et Lock Screen Themes, qui offre aux utilisateurs de nombreuses options pour créer leur propre fond d’écran unique et s’exprimer.

Non seulement la génération 12th des smartphones de la série nova améliore les performances des smartphones grâce à des améliorations logicielles, mais elle parvient également à améliorer le produit. Le HUAWEI nova 12s possède une batterie longue durée de 4500 mAh et prend en charge HUAWEI SuperCharge Turbo 2.0 66W pour une mise en marche rapide en cas de besoin. Le HUAWEI nova 12i possède la plus grande batterie de la série, avec une capacité de 5000 mAh, et est également compatible avec HUAWEI SuperCharge Turbo 40W. Les utilisateurs se soucieront donc moins des désagréments liés à l’épuisement de la batterie qui répondre aux besoins de l’utilisateur tout au long de la journée.



Le HUAWEI nova 12s sera disponible à 499,99 € en coloris noir ou bleu. Le HUAWEI nova 12i sera disponible à 299,99 € en coloris noir ou vert. Le HUAWEI nova 12se sera disponible à 379,99 € en noir. Du 15 avril au 6 mai 2024, pour tout achat d’un HUAWEI Nova 12 Series, une paire de HUAWEI FreeBuds SE 2 est offerte.