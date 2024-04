Huawei dévoile le HUAWEI Band 9

Huawei annonce aujourd’hui le lancement du HUAWEI Band 9, le dernier né des bracelets intelligents qui représente un sommet dans la légèreté et le confort des bracelets intelligents avec de puissantes fonctionnalités de santé et de fitness améliorées.

Le nouveau HUAWEI Band 9 intègre le tout premier tracker de sommeil HUAWEI TruSleep™4.0 basé sur la science, offrant une amélioration complète de la prise de conscience de la santé du sommeil et une prise en charge globale du sommeil de l’utilisateur. Ce HUAWEI Band 9 est lancé ce 15 avril à 59,99 €. Il se décline dans 5 coloris : noir, rose, blanc, bleu et jaune

Avec un design élégant, des fonctions de santé professionnelle améliorées, des capacités sportives scientifiques, une commodité intelligente dans de nombreux domaines et une autonomie de batterie de 14 jours, le HUAWEI Band 9 améliore considérablement le confort des consommateurs en matière de port et d’expérience du sommeil.

Les bracelets intelligents ont toujours été appréciés pour leur légèreté, leur confort d’utilisation et leurs fonctionnalités riches et pratiques. Afin d’offrir aux consommateurs une expérience encore plus exceptionnelle en matière de bracelet intelligent, le HUAWEI Band 9 porte la légèreté et le confort à un niveau supérieur, avec un poids de seulement 14 g.

Avec un profil mince de seulement 8,99 mm après avoir compacté des composants complexes dans le produit, tels que des modules de détection optique PPG à haute efficacité, un capteur de mouvement à 9 axes, un capteur de lumière ambiante, le HUAWEI Band 9 est également équipé d’un grand écran AMOLED de 1,47 pouces, atteignant un rapport écran/corps de 65% avec une définition de 194 x 368 pouces, offrant une expérience visuelle illimitée et vibrante. L’écran en verre incurvé 2,5D de haute qualité, associé à une plaque de recouvrement en verre CG incurvé, offre un design tridimensionnel ainsi qu’une expérience visuelle plus claire et plus délicate.



Le HUAWEI Band 9 propose 5 couleurs uniques qui permettent d’exprimer sa personnalité et ses goûts, à savoir le noir étoilé classique, le blanc élégant, le jaune citron vibrant, le rose romantique et le bleu tendance.

Chaque couleur apporte une touche novatrice dans son raffinement, menant la tendance dans la mode du poignet. Le HUAWEI Band 9 en noir étoilé, blanc, jaune citron et rose charmant est doté d’un élastomère fluoré avancé pour la durabilité, le confort, le respect de la peau et un look élégant. Son bracelet bleu utilise un tissage jacquard unique avec un fil de nylon antibactérien, offrant à la fois sécurité et confort. Le dispositif introduit une nouvelle technologie de déconnexion rapide pour un changement de bracelet facile et sans outil, en seulement 3 secondes, ouvrant la voie à la mode du poignet avec des couleurs vibrantes et des caractéristiques raffinées.

Pour s’adapter à votre style au quotidien, le HUAWEI Band 9 est livré avec plus de 10 000 cadrans de montre disponibles via la boutique de cadrans de montre de l’application HUAWEI Santé, faisant de chaque jour un départ frais et énergique. Les utilisateurs peuvent également choisir parmi plusieurs nouveaux cadrans de montre, dont Quiet Mountain Watch Face, Woven Fun Watch Face, Super Watch Face et Classy Watch Face, qui répondent à la fois à la personnalisation et à l’aspect pratique.

Des études indiquent que 49 % de la population mondiale n’est pas satisfaite de son état de sommeil actuel, et que des millions de personnes dans le monde souffrent de troubles du sommeil. Cependant, la difficulté d’accès à ces équipements médicaux et à ces installations de test signifie que le contrôle de la qualité du sommeil et le dépistage de toute pathologie du sommeil restent hors de portée.

Le HUAWEI Band 9 inaugure le tracker de sommeil HUAWEI TruSleep 4.0 basé sur la science, qui donne un aperçu de la qualité du sommeil de l’utilisateur. HUAWEI TruSleep 4.0 offre des capacités complètes fournissant des données plus complètes pour aider les utilisateurs à obtenir une image plus complète de l’état de leur sommeil.

De plus, le HUAWEI Band 9 apporte à votre poignet la fonctionnalité Suivi de la respiration pendant le sommeil, qui détecte les interruptions de votre respiration pendant votre sommeil. Grâce à cette fonction du HUAWEI Band 9, les utilisateurs peuvent dormir avec une plus grande tranquillité d’esprit. Le HUAWEI Band 9, qui intègre HUAWEI TruSeen 5.5 et HUAWEI TruSleep 4.0 ainsi qu’un capteur PPG haute performance, suit la fréquence cardiaque et l’oxygène du sang pendant la nuit. Il détecte les perturbations de la respiration pendant le sommeil, avec des résultats compris entre normaux, faibles, modérés et élevés, et fournit des interprétations et des suggestions d’amélioration, aidant ainsi les utilisateurs à gérer la santé de leur sommeil et à identifier les risques à un stade précoce.

Avec HUAWEI TruSeen 5.5, le HUAWEI Band 9 prend également en charge un large éventail de fonctions de gestion de la santé. Cela inclut le suivi du sommeil, la détection du stress, la gestion du cycle menstruel et l’analyse de l’arythmie, ce qui en fait le bracelet de santé le plus professionnel de Huawei à ce jour.

e HUAWEI Band 9 est livré avec les anneaux d’activité mis à jour, qui comprennent les anneaux Bouger, M’entraîner et Me Lever. Il motive les utilisateurs à atteindre leurs anneaux d’activité quotidiennement, encourageant ainsi de bonnes habitudes d’exercice. Avec les anneaux d’activité de nouvelle génération, vous pouvez facilement visualiser les statistiques quotidiennes telles que les pas, la distance, les calories et la durée de l’exercice sur votre bracelet, rendant ainsi votre activité quotidienne visible.

Les anneaux d’activité surveillent votre activité quotidienne et vous encouragent en fonction de la réalisation des trois anneaux. Un feedback positif continu vous aide à développer de bonnes habitudes d’exercice et favorise la santé physique. Grâce à l’application HUAWEI Santé, vous pouvez visualiser l’activité hebdomadaire, les résumés et les réalisations des anneaux d’activité, ce qui rend chaque petit objectif atteint passionnant.

En outre, le HUAWEI Band 9 continue d’apporter aux utilisateurs un système d’entraînement basé sur la science avec l’algorithme HUAWEI TruSport™ auto-développé, fournissant aux utilisateurs des données de course complètes et professionnelles, y compris l’allure, la fréquence cardiaque et la distance de course. L’algorithme évalue également l’indice d’aptitude à la course (RAI), l’absorption maximale d’oxygène, la charge d’entraînement, le temps de récupération et la fréquence cardiaque de récupération.

Avec 100 modes sportifs[9] pris en charge, dont la course à pied, le cyclisme, la natation et le saut à la corde, il couvre un large éventail d’activités sportives courantes et populaires. De plus, le HUAWEI Band 9 est équipé d’un capteur de haute précision à 9 axes. Son algorithme de natation traite les données capturées par les capteurs du HUAWEI Band 9, surveillant les mouvements de natation de l’utilisateur, les tours de piste et la distance avec une précision accrue.



Un mode de vie pratique au bout des doigts

Le HUAWEI Band 9 offre une autonomie prolongée, garantissant un port sans souci tout au long de la journée. Il prend en charge le chargement rapide, où une charge rapide de 5 minutes peut durer 2 jours, et une charge de 45 minutes peut recharger complètement l’appareil. Le HUAWEI Band 9 offre jusqu’à 14 jours d’autonomie, soit 9 jours en utilisation normale et jusqu’à 3 jours en mode AOD.

En ce qui concerne les fonctions intelligentes, le HUAWEI Band 9 apporte des améliorations telles que la prise en charge du contrôle de la musique, la photographie à distance, les rappels de messages (textes, courriels, applications sociales) et bien d’autres choses encore. Il prend également en charge les réponses rapides aux messages avec du texte et des emojis, avec des applications telles que l’application Message native et des applications de messagerie tierces. Il peut également partager les données de santé de vos amis et de votre famille grâce à la fonction Communauté de santé de l’application HUAWEI Health, en alertant vos proches si des données de santé anormales sont détectées. Le HUAWEI Band 9 est même doté d’une fonction de lampe de poche colorée, qui ajoute un élément amusant et pratique à la fonction d’éclairage.

Les fonctions intelligentes sont compatibles avec EMUI, iOS et Android, apportant un design élégant, une santé professionnelle, des sports scientifiques et une commodité intelligente aux utilisateurs de différents smartphones.