À Venise, Swatch dévoile une montre Vick Bronze avec l’artiste japonais Verdy

Swatch annonce un projet très spécial, qui associe une installation artistique fascinante et une montre en édition limitée : la Vick Bronze by Verdy.

Le célèbre artiste contemporain japonais et la marque horlogère emblématique ont collaboré pour créer une oeuvre d’art et une pièce de collection qui rendent hommage au personnage le plus emblématique de Verdy, Vick.



Vick est un personnage qui combine les traits d’un panda, positif et pacifique, et ceux d’un lapin, représentant la longévité et l’abondance. Vick aime la musique, en particulier le punk, d’où le logo anarchiste sur son ventre. Jusqu’à présent, Vick apparaissait uniquement en noir et blanc. Mais à la Biennale Arte de cette année, il fait ses débuts dans une nouvelle palette de couleurs.

Cette œuvre d’art à porter au poignet (105 €) reprend les teintes bronze de la sculpture de Verdy. Le bracelet est intégralement recouvert de motifs, et l’espiègle panda-lapin figureen bonne place sur le cadran. Détail « secret », la langue de Vick change de couleur chaque jour, passant par un cycle orange, rouge, rose et jaune…

En tant que partenaire principal de la Biennale Arte 2024 à Venise, Swatch adopte une fois de plus son approche typiquement différente et innovante – en accueillant l’œuvre créative de VERDY dans les Giardini, la scène centrale.

Aux Giardini, les visiteurs découvriront l’imposante figure de quatre mètres de couleur bronze de Vick.