Razer dévoile Kishi Ultra, la manette gaming ultime

Une ergonomie et une prise en main dignes d’une manette de console, une meilleure immersion grâce aux retours haptiques avec Razer Sensa HD et une polyvalence inégalée : voici le fleuron des manettes pour le jeu sur mobile.



Razer dévoile aujourd’hui la Kishi Ultra, le nouvel accessoire de référence dans l’industrie du jeu mobile. La Kishi Ultra est une manette de jeu USB-C compatible avec les smartphones Android, les iPhone 15 et l’iPad Mini. Sa précision digne d’une manette de console et ses retours haptiques immersifs marquent un véritable changement de paradigme pour le jeu mobile. Une attention toute particulière a été apportée aux détails. Ergonomie parfaite, retours haptiques précis, intégration de Razer Chroma RGB : l’expérience de jeu est sans compromis.

« Avec la Kishi Ultra, nous ne nous contentons pas d’établir de nouveaux standards pour le jeu mobile, nous le transformons. » déclare Nick Bourne, Head of Mobile, Console & Streaming Division chez Razer. « Notre objectif est de retranscrire le plaisir de jeu sur console, dans un format qui s’adapte à la plupart des appareils mobiles. Une expérience de jeu ultime à portée de main. »



Entre ses fonctionnalités de pointe, sa polyvalence et sa mobilité, la Razer Kishi Ultra marque le début d’une nouvelle ère pour le jeu mobile. Elle a été pensée pour offrir une expérience similaire à celle qu’un joueur peut avoir avec sa console de salon. Que ce soit sur iPhone 15, iPad Mini ou encore les tablettes Android dotées d’un écran de 8 pouces, la Kishi Ultra est taillée pour des sessions gaming de haut niveau.



Entre ses poignées plus profondes et la nouvelle disposition de ses touches, la Kishi Ultra offre une ergonomie repensée pour une prise en main semblable aux manettes primées de Razer à destination des consoles. Ce design novateur permet non seulement aux joueurs chevronnés sur consoles ou PC de profiter de leurs jeux sur mobile, mais il sublime également l’expérience de jeu avec des appareils tel que l’iPad Mini. La tablette évolue alors en véritable console portable dotée d’un large écran. De surcroît, il est également possible d’utiliser la Kishi Ultra pour jouer sur PC en la reliant à son ordinateur.

La Kishi Ultra est le tout premier accessoire gaming de la marque, équipé des retours haptiques Razer Sensa HD1, à être commercialisé. Associés à Razer Chroma RGB, ils offrent une immersion multisensorielle incomparable en jeu, plus détaillée et plus nuancée qu’avec des vibrations traditionnelles. Cela est rendu possible grâce à des retours haptiques haute définition à large bande, dont le brevet a été déposé. Un actionneur haptique, logé dans chaque poignée, assure une expérience haptique multidirectionnelle et immersive, supérieure à celle des manettes traditionnelle.

En parallèle de l’annonce de la Kishi Ultra, la marque présente également l’évolution de sa Kishi V2, la Razer Kishi V2 USB-C. Conçue pour les iPhone 15 et les smartphones Android, la Kishi V2 USB-C permet également de jouer sur PC et iPad une fois branchée. En faisant peau neuve, cette nouvelle Kishi propose de nombreuses évolutions, telles que des boutons à micro-switch, des gâchettes analogiques et des touches programmables. La manette assure une faible latence pour un gameplay réactif et une charge passthrough.