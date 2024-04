Nothing lance Ear et Ear (a)

Nothing a annoncé aujourd’hui pendant sa Q1 Community Update, en direct de Tokyo, le lancement d’une nouvelle génération pour sa gamme de produits audio avec deux nouveaux écouteurs sans fils, les Nothing Ear et Nothing Ear (a).

Les Ear (a) jaunes sont le premier produit Nothing dans une couleur autre que le noir et le blanc. Version perfectionnée des Ear (2), les Ear préservent et font perdurer le design iconique et transparent des écouteurs Nothing afin de fournir la meilleure expérience audio jamais réalisée par l’entreprise, délivrant un son plus riche et sans compromettre les performances.

Conçu pour les audiophiles, les Nothing Ear présentent le système de haut-parleur Nothing le plus avancé à ce jour, avec un haut-parleur dynamique sur-mesure de 11mm, doté de matériaux haut-de-gamme sélectionnés soigneusement pour offrir le son le plus clair et authentique, incluant un diaphragme en céramique pour une richesse globale et des aigus plus nets. Nothing a amélioré la conception à double chambre de celle des Ear (2) avec deux évents additionnels afin d’améliorer la circulation de l’air, et ce qui permet de libérer un son plus clair.

Les Ear supportent les codecs LHDC 5.0 et LDAC pour une diffusion en haute résolution en Bluetooth, résultant dans de l’audio pur et puissant. Les Ear peuvent atteindre jusqu’à 1 Mbps 24 bit/96 kHz avec LHDC 5.0 (Low Latency Hi-Definition Audio Codec) et jusqu’à 990 kbps et des fréquences jusqu’à 24 bit/96 kHz avec LDAC.

Les égaliseurs avancés de Nothing offrent une plus grande personnalisation grâce à une interface graphique simple sur l’application Nothing X. Les utilisateurs peuvent augmenter leur expérience d’écoute avec un contrôle du facteur Q et des fréquences, ainsi que de créer des profils distincts pour des genres différents. Quand un individu crée un profil de son personnel sur l’application Nothing X, les données enregistrées sont utilisées en temps réel afin d’ajuster les niveaux d’égalisation basés sur les résultats des tests d’écoute.

Les écouteurs Ear sont équipés des technologies les plus efficaces de Nothing en termes de puissance de réduction de bruit. Le nouvel algorithme intelligent de réduction de bruit (ANC) vérifie les fuites de bruit entre les écouteurs et le canal auditif et renforce la réduction du bruit en conséquence. Les Ear prennent également en compte les bruits de fond grâce à la réduction du bruit adaptative, qui applique automatiquement l’un des 3 niveaux de réduction de bruit : élevé, moyen et faible. A 45 dB, les Ear offrent une réduction de bruit qui est presque deux fois supérieure à celle des Ear (2). De plus, avec une bande passante allant jusqu’à 5000 Hz, les Ear peuvent détecter et atténuer efficacement les sons plus importants.

Conçus pour aller plus loin, les Ear sont dotés d’un haut-parleur sur-mesure plus compact qui permet d’avoir une plus grande batterie, ce qui se traduit par une augmentation de 25% de l’autonomie de la batterie par rapport aux Ear (2) et amène les Ear à pouvoir être utilisés 40,5 heures après une charge complète avec le boîtier de charge, ou 8,5 heures de lecture sans interruption. Pour une recharge rapide, dix minutes de charge rapide fournissent jusqu’à dix heures d’écoute avec le boîtier, et les Ear prennent aussi en charge la recharge sans fil à 2,5W.

Les Ear sont dotés de la technologie Clear Voice la plus avancée de Nothing, avec une nouvelle conception du microphone, qui permet de réduire les interférences lors d’un appel. Une nouvelle voie d’air supplémentaire a été ajoutée sur la tige pour que le vent puisse circuler plus librement, ce qui réduit les interférences de 60 % par rapport à Ear (2).

Les utilisateurs peuvent passer d’un appareil à l’autre en temps réel grâce à la double connexion. Avec le mode faible latence, les Ear peuvent réduire la latence audio par rapport à une utilisation normale, en fonction de la connexion avec l’autre appareil, pour des jeux plus fluides. Les commandes gestuelles par pression sont accessibles pour passer d’une piste à l’autre, alterner entre les modes de réduction de bruit et régler le volume.

Ear et Ear (a)149 € et 99 €, sur nothing.tech, Fnac, Boulanger, LDLC, Darty, Son-Vidéo.com et Amazon à partir du 22 avril.